Leyla ile Mecnun Fragman Yayımlandı

Leyla ile Mecnun fragman paylaşıldı. Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan absürt komedi dizisinin fragmanı yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yerli dijital yayın platformu Exxen'de yayımlanacak olan yeni sezona ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Leyla ile Mecnun Fragman Neler Sunuyor?

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'a ait yeni bir video paylaşıldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan videoda dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların bir kısmı yer alıyor.

58 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde 213 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. 11 bin beğeni alan videoya 920'yi aşkın yorum yapıldı. Yoğun ilgi gören videonun açıklama kısmına "Bakkal, mahallenin kalbidir. Efsane Geri Dönüyor. Leyla ile Mecnun yepyeni bölümleriyle çok yakında Exxen’de" ifadelerine yer verildi.

Yerli dijital yayın platformu Exxen tarafından yayımlanan fragmana baktığımızda Erdal Bakkal'ın günümüzde ne durumda olduğunu görüyoruz. Erdal, aradan geçen 8 yılın ardından çöpten karton toplamaya başlıyor. Yavuz karakteri ise zengin oluyor.

Kısa süre içerisinde YouTube trendler listesinde üçnücü sıraya yerleşen fragmanın sonuna doğru küçük bir süpriz de bulunuyor. Görünüşe göre Leyla ile Mecnun, yeni sezonda da izleyicilere kahkaha attırmayı başaracak.

Popüler dijital yayın platformu Exxen'de yayımlanacak Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Deniz Işın, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor.

Leyla karakterini Deniz Işın oynayacak. 29 yaşındaki oyuncu, Her Yerde Sen, Atiye, Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi dizilerde yer aldı. Dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Milyonlarca izleyici tarafından beğenilen Leyla ile Mecnun isimli dizinin bütün sezonlarını şu anda dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. 9,1 IMDb puanına sahip olan dizide macera, komedi ve dram ögeleri yer alıyor. Exxen tarafından paylaşılan videoya aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Merakla beklenen yeni sezona ait fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragman ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.