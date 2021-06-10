Leyla ile Mecnun'da Leyla Kim Olacak?

Leyla ile Mecnun'da Leyla karakterini canlandıracak oyunun kim olacağı belli oldu. Peki, Leyla karakteri için hangi oyuncu ile anlaşma imzalandı? Çok yakında yerli dijital yayın platformu Exxen'de yeni sezonu başlayacak diziye ilişki merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Belli Oldu

Geçtiğimiz aylarda Leyla ile Mecnun hayranlarını sevindiren bir iddia ortaya atılmıştı. Acun Ilıcalı'nın popüler absürt komedi dizisinin yayın haklarını satın aldığı iddia edilmişti. Dizinin hayranları, söz konusu iddia ortaya atıldığı günden itibaren merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Hatta dizinin yeniden çekilecek olması sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'da İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz haftalarda çekimlerin çok yakında başlayacağını söylemişti.

Dün Leyla ile Mecnun'un oyuncuları ve yönetmeni sosyal medya hesabı üzerinden dizi ile ilgili paylaşımlar yaptı. Yönetmen Onur Ünlü, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile birlikte Leyla karakterini kimin oynayacağını duyurdu. Leyla karakterini hangi oyunun canlandıracağı çok sayıda izleyici tarafından merak ediliyordu.

Dizinin yönetmeni tarafından yapılan paylaşım ile birlikte izleyicilerin kafalarında oluşan soru işaretleri giderildi. Ünlü tarafından aktarılan bilgilere göre Leyla karakterini Deniz Işın oynayacak. 29 yaşındaki Işın, Her Yerde Sen, Atiye, Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi dizilerde yer aldı.

Leyla ile Mecnun Oyuncu Kadrosu

Ali Atay

Deniz Işın

Ahmet Mümtaz Taylan

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ege Tanman

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Nalan Kuruçim

Alican Akman

Burak Aykurt

Neslihan Aker

Istar Gökseven

Sebahat Adalar

Mehmet Usta

Açelya Devrim Yilhan

Ayşe Selen

9,1 IMDb puanına sahip olan dizide macera, komedi ve dram ögeleri yer alıyor. Milyonlarca izleyici tarafından beğenilen Leyla ile Mecnun isimli dizinin bütün sezonlarını şu anda dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Popüler yapımın yeniden çekilecek olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Leyla karakteri için Deniz Işın doğru bir seçim mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.