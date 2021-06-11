Leyla ile Mecnun Yeni Sezonundan İlk Görüntüler Paylaşıldı! (Video)

Leyla ile Mecnun yeni sezonu ile ilgili ilk görüntüler yayımlandı. Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan absürt komedi dizisinin yeni sezonuna ait görüntüler yoğun ilgi gördü.

Leyla ile Mecnun Yeni Sezonu Ne Zaman Yayımlanacak?

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'da İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz haftalarda çekimlerin çok yakında başlayacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Leyla ile Mecnun'un oyuncuları ve yönetmeni sosyal medya hesabı üzerinden dizi ile ilgili paylaşımlar yapmıştı. Yönetmen Onur Ünlü, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikaye ile birlikte Leyla karakterini kimin oynayacağını duyurmuştu.

Ünlü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşım ile birlikte Leyla karakterini Deniz Işın'ın oynayacağı belli olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu, Her Yerde Sen, Atiye, Sefirin Kızı ve Masumiyet gibi dizilerde yer almıştı.

Türkiye'nin en başarılı absürt komedi dizilerinden bir tanesi olan Leyla ile Mecnun'a ait yeni görüntüler paylaşıldı. Popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan videoda dizinin yeni sezonunda yer alacak oyuncuların bir kısmı yer alıyor. Videoda ayrıca Leyla karakterini canlandıracak Deniz Işın'ı da görüyoruz.

1 dakika 46 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde 170 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaştı. 12 bin beğeni alan videoya 1300'ü aşkın yorum yapıldı. Yoğun ilgi gören videonun açıklama kısmına "Kendi çölünde kaybolanların hikayesi Leyla ile Mecnun yakında Exxen'de" ifadelerine yer verildi.

Popüler dijital yayın platformu Exxen'de yayımlanacak Leyla ile Mecnun'un oyuncu kadrosunda Ali Atay, Deniz Işın, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor. Dizinin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Milyonlarca izleyici tarafından beğenilen Leyla ile Mecnun isimli dizinin bütün sezonlarını şu anda dünyanın en popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. 9,1 IMDb puanına sahip olan dizide macera, komedi ve dram ögeleri yer alıyor. Exxen tarafından paylaşılan videoya aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

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