LG, 2019 Finansal Sonuçlarını Açıkladı: Beyaz Eşyada Rekor Gelir!

LG Electronics, 2019 yılında 53 milyar dolar gelir elde ederek bir satış yılını daha rekorla kapattığını duyurdu. Bu rekorda LG SIGNATURE gibi üst sınıf beyaz eşyalara olan talebin yanında yeni kategori yaratan ürünlerin de payı büyük oldu.

LG, 2019 finansal sonuçlarını açıkladı. Beyaz eşyada sağlanan rekor satış ve karlılık LG Electronics’in tarihindeki en yüksek yıllık geliri elde etmesine katkı sağladı. Pazarlama ve gelecekteki teknolojilere yapılan yatırımların artması nedeniyle 2018’e kıyasla %10 düşüşle 2019 yılında 2.07 milyar dolar tam faaliyet karı elde edildi. 2019’un son çeyreğinde gerçekleşen 13.65 milyar dolar gelir, 2018 yılının aynı dönemine göre %1.8 daha yüksek oldu, önceki çeyreğe göre ise %2.3’lük artış elde edildi. 86.5 milyon dolarlık üç aylık faaliyet geliri 2018’in son çeyreğinden %34.5 daha yüksek seyretti.

Beyaz Eşyada Rekor Gelir!

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 2019 yılında gelirlerini %11 artırarak 18.29 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, 1.7 milyar dolar işletme karı ile de tarihteki en yüksek değeri elde etti. Son çeyrekte 3.92 milyar dolar satış gerçekleştirerek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarını %7 artırdı. Bu başarıda Kuzey Amerika ve Avrupa’dan gelen talebin rolü büyük oldu. Şirket, 103.86 milyon dolar ile 2018’in aynı dönemine göre faaliyet gelirlerini de %8.5 artırdı.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, 2019 yılında 13.73 milyar dolar gelir elde etti. 2018’e göre yıllık gelir (13.73 milyar dolar) nispeten değişmezken, işletme geliri (833 milyon dolar) önceki yıla göre düştü. 3.90 milyon dolar olan 2019 4. çeyrek satışları, 2018’in aynı dönemine göre bir değişiklik göstermedi, bir önceki çeyreğe göreyse, %18.7 oranında yüksek seyretti. Bu çeyrekte, büyük ölçüde artan pazarlama maliyetleri de hesaba katılarak, 93,5 milyon dolar işletme geliri açıklandı.

Akıllı Telefon Satışları Düşüşte!

LG Mobil İletişim Şirketi, 2019 yılında 5.07 milyar dolar gelir elde etti. 2019 dördüncü çeyrek satışları, 1,12 milyar dolarla, yurt dışı pazarlarda akıllı telefon satışlarının yavaşlaması nedeniyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre geriledi. Toplam 858.34 milyon dolar yıllık faaliyet zararı, şirketin, amiral gemisi cihazlarını desteklemek için yaptığı pazarlama giderlerini yansıttı. LG’nin 2020 mobil iş geliştirme stratejisi, yeni orta ve birinci sınıf 5G akıllı telefonların tanıtımına ve sürekli maliyet verimliliği çalışmalarına dayanıyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 2019 yılında elde ettiği 4.65 milyar dolar gelirle, 2018 yılına oranla %27’lik artış sağlarken, şirketin tarihindeki en yüksek yıllık satışları da elde etmiş oldu. 1.15 milyar dolar olan çeyreklik gelir, daha yavaş seyreden otomobil satışları nedeniyle, 2018'in son çeyreğine göre %3 daha düşüktü. 2019'un 165,6 milyon dolar işletme kaybına rağmen, şirket, Avrupa çevre düzenlemelerine yanıt olarak sektörün 2020'de büyümeye devam etmesi nedeniyle ek maliyet rekabetçiliğinden ve artan karlılıktan yararlanmayı bekliyor.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, 2019’da 2,27 milyar dolar kar, 209,8 milyon dolar faaliyet geliri kaydetti. Son çeyrek gelirleri 571,8 milyon doları ile 2018 yılının aynı dönemine göre %13 daha yüksek iken, 56,4 milyon dolar çeyrek faaliyet karına, yüksek kaliteli dijital ekranlar ve güneş modüllerine yönelik güçlü talep etki etti.