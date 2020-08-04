LG'nin Gelirleri Düştü! İşte 2020 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçları

LG, 2020 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, kriz döneminde dayanmak için tedarik zinciri ve maliyet yapısını iyi bir şekilde yönetmesine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre daha az gelir kaydetti. 10.51 milyar dolarlık konselide gelir 2019’un aynı dönemine göre yüzde 17.9 oranında düşerken, 405.65 milyon dolarlık faaliye karı ise geçen yılın rekor ikinci çeyrek işletme gelirine oranla yüzde 24.1 düştü.

LG Gelirleri Düştü!

LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirketi, pandemi sırasında azalan küresel talebin etkisiyle 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 15,5 düşüşle ikinci çeyrekte 4,22 milyar dolar gelir bildirdi. Yüzde 12,2 faaliyet kar marjı ile LG Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri Şirket tarihinin en yüksek ikinci çeyreği olmasına rağmen, 514.23 milyon dolar faaliyet geliri ile yıllık yüzde 12.5 düşüş gösterdi. Geleceğe bakıldığında, şirket, tüketicilerin daha sağlıklı yaşama olan artan ilgisi ile ön plana çıkacak.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi’nin ikinci çeyrek gelirleri ve karlılığı, başta perakende mağazaların kapatılması olmak üzere karantina önlemlerinden oldukça etkilendi. Satışlar, 2019'un ikinci çeyreğine göre yüzde 24,4 düşüşle 1,85 milyar dolar oldu. 92,37 milyon dolar işletme geliri ise, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 25,9 düşüş gösterdi. LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, malzeme maliyetlerini azaltmaya devam etmenin yanı sıra, pazarlama yatırımlarını agresif bir şekilde kontrol ediyor, premium TV ürünlerinin oranını artırıyor, online satışları genişletiyor ve karlılık sağlamak için işletim verimliliğini daha da optimize ediyor.

LG Mobil İletişim Şirketi, ilk çeyreğe göre yüzde 31,1 artışla ikinci çeyrek satışını 1,07 milyar dolar olarak açıkladı. İyileşme, karantinadan sonra, mağazaların yavaş yavaş açılmaya başlamasından kaynaklanıyor. 169.10 milyon dolar işletme zararı, artan pazarlama verimliliği ve daha yüksek maliyet kontrolleri nedeniyle, hem 2019'un ikinci çeyreğine hem de 2020'nin ilk çeyreğine göre daraldı. Üçüncü çeyrekte LG VELVET'in global olarak piyasaya sürülmesinin yanı sıra, cazip fiyatlı yeni LG telefon modellerin piyasaya sürülmesinin hem satışları hem de karlılığı artırması bekleniyor.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, küresel otomotiv üreticilerinin pandemiyle ilgili üretim durdurmaları nedeniyle, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 düşüşle 746,95 milyon dolar üç aylık gelir, 165,82 milyon dolar işletme kaybı kaydetti. Otomobil parçaları talebinin, büyük otomobil üreticileri faaliyetlerine devam ettikçe kademeli olarak toparlanması bekleniyor.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında azalma ile 1,07 milyar dolar satış gerçekleştirirken, faaliyet gelirleri 80,49 milyon dolar düştü. Devam eden zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için LG'nin B2B bölümü, birinci sınıf dijital tabela ürünlerinin satışlarını genişletmeye, güneş modüllerindeki rekabet gücünü güçlendirmeye ve uzaktan eğitim ve çalışmanın daha büyük bir bölümünü yakalamaya odaklanarak, büyüyen, "olumsuz etkilenmemiş" trendde iş fırsatları yaratmaya odaklandı.