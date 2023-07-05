LG'nin 4K, 160Hz, IPS Oyun Monitörü Piyasaya Sürüldü!

LG, 32 inç 4K ekrana ve 160Hz yenileme hızına sahip en yeni oyun monitörü LG UltraGear 32GQ950P'yi tanıttı.

Bu yeni oyun monitörü, LG'nin UltraGear 25GR75FG, 27GR93U ve 32GR93U modellerini de içeren başarılı oyun monitörleri serisine katılıyor.

LG UltraGear 32GQ950P Bir Dizi Oyun Özelliğiyle Geliyor

UltraGear 32GQ950P, 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve 1 ms tepki süresi ile akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca canlı HDR içerikler için VESA DisplayHDR 1000 sertifikası ve doğru renkler için DCI-P3 %98 renk gamı sunuyor.

Monitör, Flicker Safe, Lesemodus, Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi, Siyah Sabitleyici, Dinamik Aksiyon Senkronizasyonu ve Entegre FPS sayacı gibi çeşitli oyun odaklı özellikler içeriyor.

Fiyat ve Ulaşılabilirlik

Monitör Avrupa bölgesinde 1,199 € olarak fiyatlandırıldı ve şu anki indirimli fiyatı 1,099 € ancak tüm ülkelerin pazarında yer alması biraz zaman alacak gibi görünüyor.