LG'nin 4K, 160Hz, IPS Oyun Monitörü Piyasaya Sürüldü!
LG, 32 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip üst düzey yeni oyuncu monitörünü piyasaya sürdü. İşte detaylar!
LG, 32 inç 4K ekrana ve 160Hz yenileme hızına sahip en yeni oyun monitörü LG UltraGear 32GQ950P'yi tanıttı.
Bu yeni oyun monitörü, LG'nin UltraGear 25GR75FG, 27GR93U ve 32GR93U modellerini de içeren başarılı oyun monitörleri serisine katılıyor.
LG UltraGear 32GQ950P Bir Dizi Oyun Özelliğiyle Geliyor
UltraGear 32GQ950P, 3840 x 2160 piksel çözünürlük ve 1 ms tepki süresi ile akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca canlı HDR içerikler için VESA DisplayHDR 1000 sertifikası ve doğru renkler için DCI-P3 %98 renk gamı sunuyor.
Monitör, Flicker Safe, Lesemodus, Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi, Siyah Sabitleyici, Dinamik Aksiyon Senkronizasyonu ve Entegre FPS sayacı gibi çeşitli oyun odaklı özellikler içeriyor.
Fiyat ve Ulaşılabilirlik
Monitör Avrupa bölgesinde 1,199 € olarak fiyatlandırıldı ve şu anki indirimli fiyatı 1,099 € ancak tüm ülkelerin pazarında yer alması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
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