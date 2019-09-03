LG, 88 İnçlik 8K OLED TV'sini Satışa Çıkardı

LG'nin CES 2018 fuarında tanıttığı dünyanın ilk 8K OLED TV'si bugün yurtdışında satışa çıktı. Gelin hep beraber yeni satışa çıkan televizyonun teknik özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Tüm televizyon üreticileri 8K çözünürlüğe sahip televizyonlar üretmek için birbirleri ile yarışıyor. LG'nin yeni satışa çıkardığı 88Z9 modeli 8K Ultra HD çözünürlüğe ve 88 inç OLED panele sahip.

4K'nın 4 katı piksele sahip olan 88Z9, görüntülerin daha yüksek bir çözünürlüğe yükseltilmesine yardımcı olmak için derin öğrenme algoritmaları kullanan ikinci nesil Alpha 9 8K işlemcisini üzerinde barındırmakta.

LG'nin yeni TV'si Apple AirPlay 2 ve HomeKit'i desteklemekte. Televizyonlar belirli pazarlarda yerleşik olarak Google Asistan veya Amazon Alexa sesli asistan ile birlikte gelmekte. Cihaz Dolby Atmos desteğiyle sanal 5.1 surround ses üretmek için derin öğrenmeyi kullanmakta.

Avustralya, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'de satışa çıkan televizyonun fiyatı cep yakıyor. Kullanıcılar televizyona sahip olmak için 42.000 dolar ödemesi gerekmekte.

42.000 dolar şimdiki kur ile (vergiler hariç) 241.000 TL etmekte. Televizyonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu an için bilinmiyor.