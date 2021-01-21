LG akıllı telefon pazarından çıkıyor mu? LG, akıllı telefon pazarından çıkacak mı? Bir süredir çok fazla yeni model duyurmayan şirket akıllı telefon pazarından çıkabilir. Gelen son bilgileri ve detayları sizler için bir araya getirdik. Gelin hep beraber detaylara göz atalım.

LG Akıllı Telefon Pazarından Çıkıyor Mu?

LG, 2021'de akıllı telefon pazarından çıkmayı düşünüyor. Geçtiğimiz beş yılda yaklaşık 4,5 milyar dolar kaybettikten sonra, LG'nin akıllı telefonları rakipleriyle rekabet etmekte mücadele ediyor. Şimdi LG CEO'su Kwon Bong-seok, çalışanlarına şirketin akıllı telefon işinde büyük değişiklikler yapmayı düşündüğünü bildirdi.

Kwon Bong-seok'un Çarşamba günü personellere LG'nin telefon işi yönündeki bir değişikliğe işaret eden bir dahili not gönderdiği aktarılıyor. Bir LG yetkilisi The Korea Herald'a yaptığı açıklamada, "Mobil cihazlar için küresel pazardaki rekabet giderek şiddetlendiğinden, LG'nin soğuk bir karar ve en iyi seçimi yapma zamanı geldi" dedi.

LG yetkilisinin "Şirket, akıllı telefon işinin satışı, geri çekilmesi ve küçültülmesi dahil olmak üzere tüm olası önlemleri düşünüyor." açıklaması yaptığı söyleniyor.

LG, The Verge'e yaptığı açıklamada dahili notun gerçek olduğunu doğruladı ve henüz hiçbir şeye karar verilmediğini belirtti. Bir LG sözcüsü, "LG Electronics yönetimi, 2021'de mobil iş zorluklarını çözmek için gereken kararları almaya kararlıdır. Bugün itibariyle hiçbir şey kesinleşmedi." dedi.

LG, Samsung ve Huawei ile rekabet etmek için G7, V40, G8 ve V50 modellerini tanıttı, ancak pazar payını doğru yöne itmek için yeterli olmadı. LG, en son Velvet ve Wing akıllı telefonları ile yeni bir şey denemeye çalıştı, ancak ikisi de iyi karşılanmadı.

IDC'ye göre Samsung, Huawei, Xiaomi, Vivo ve Apple, dünya çapında akıllı telefon satışlarına hakim olmaya devam ediyor.

LG şimdi rakiplerinden sıyrılmak için odak noktasını Rollable telefonuna çevirdi. LG, geçen hafta Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, bir telefondan küçük bir tablet ekranına uzanan "benzersiz yeniden boyutlandırılabilir ekran" ile Rollable cihazını tekrar tanıtmıştı.

Sizler LG hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce LG markalı akıllı telefonlar nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.