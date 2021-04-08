LG Akıllı Telefon Sahiplerinin Merak Ettiği Sorular!

Yakın bir zamanda satın aldığınız akıllı telefonun başına gelebilecek en kötü senaryolardan birisi, söz konusu şirketin sektörden çekilmesi olabilir. Peki ama LG akıllı telefonların garantisi ve yazılım güncellemeleri devam edecek mi? Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik.

LG Akıllı Telefonların Destekleri Devam Edecek mi?

LG tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, şirketin akıllı telefon sektöründen çekildiğini öğrenmiş olduk. Peki ama yakın bir zamanda LG'nin ürettiği akıllı telefonlardan birisini satın aldıysanız, endişelenmeli misiniz? Bu süreçte LG kullanıcılarının kafasını karıştıran çeşitli soru işaretleri bulunuyor:

Akıllı telefonların garantisi devam edecek mi?

Akıllı telefonların onarım hizmetleri devam edecek mi?

Akıllı telefonlara yeni yazılım güncellemeleri gelecek mi?

LG Akıllı Telefonların Garantisi Devam Edecek mi?

Şirket Açıklaması: LG, her cep telefonu ve tableti ile birlikte verilen standart sınırlı garantilerini tam olarak yerine getirecektir.

Garanti Belgesi Yönetmeliği bünyesinde yer alan 'Garanti Süresi' isimli altıncı maddenin birinci fıkrasında "Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır." ifadeleri yer alıyor.

Yani satın aldığınız akıllı telefonun, fatura tarihinden itibaren iki yıl boyunca garantili olacağını söylemek gerekiyor.

LG Akıllı Telefonların Onarım Hizmetleri Devam Edecek mi?

Şirket Açıklaması: LG, sınırlı garanti sürenizin ve / veya yasaların gerektirdiği sürenin sonuna kadar servis parçaları sağlamaya devam edecektir.

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği bünyesinde yer alan 'Yedek Parça ve Fiyat Listesi' isimli on ikinci maddenin birinci fıkrasında "Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar." ifadeleri yer alıyor.

Bu kapsamda üretici ya da ithalatçı, satışını yaptığı ürünün kullanım ömrü boyunca yedek parça ve onarım hizmeti sunmakla yükümlüdür. Bu süre akıllı telefonlarda 5 Yıl olarak belirlenmiştir. Yani modelin satışa sunulmasından sonraki beş yıl içerisinde onarım hizmeti ve yedek parça hizmeti alabilirsiniz. Başka bir deyişle önümüzde yer alan birkaç yıl boyunca bu konuya yönelik bir endişe yaşamanıza gerek yok diyebiliriz.

LG Akıllı Telefonlar Yazılım Güncellemesi Alacak mı?

Şirket Açıklaması: LG, belirli modeller için işletim sistemi yükseltmeleri sunabilir.

Bu konuya giriş yapmadan önce LG'nin normal zamanlarında dahi yazılım güncellemesi açısından sorunlu bir şirket olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bu nedenle birçok kişi de söz konusu konuya dair derin endişeler yaşıyor ve bunda haklılar.

Öte taraftan şirketin bünyesinde yer alan orta, orta - üst ve üst segment cihazların en azından Android 12 güncellemesi alacağını söylemek gerekiyor. Yine de diğer ana güncellemelerin gelip gelmeyeceğine yönelik kesin yorumlar yapabilmek pek de mümkün değil.