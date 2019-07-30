LG Akıllı Telefon Satışları Büyük Düşüşe Geçti

Herkesin sonuçlarını merakla beklediği LG akıllı telefon satışları, beklentilerin çok altında kaldı. Şirket yeni yıla pozitif başlasa bile bunu sürdürmekte zorlandı ve satışlarında düşüş yaşadı. LG şirketi Asyalı diğer üreticiler karşısında tutunmakta gerçekten de zorlanıyor. İşte haberimizin detayları.

Şirketin akıllı telefon satışları geçen yıla göre %21,3 azaldı. Akıllı telefon pazarında meydana gelen gerileme, kuruluşun böyle bir sorun yaşamasında büyük oranda etkili oldu. Huawei şirketi, ABD tarafından engellenmiş olsa bile yine de satışlardan büyük bir pasta kapmayı başardı. Bu durum LG'nin alanını biraz kısıtladı.

LG akıllı telefon satışları yükselecek mi?

LG önceki çeyreğe göre değerlendirildiğinde satışlar %6.8 oranında artış gösterse bile, yine de 268,4 milyon dolar zarar etti. Bu durum şirketin diğer kuruluşlarla olan rekabetinde geriye doğru düşmesine neden oldu.

Şirket tarafından yayınlanan raporlarda rekabetçi akıllı telefonların üretimi ile birlikte ve buna ek olarak 5G altyapısının kurulmasıyla akıllı telefon satışlarının daha da yükseleceği ifade edildi. Bu yönden LG'nin oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Kısa vadede bakıldığında şirketin bu tabloyu düzeltmesi kolay görünmüyor. Yine de satışları diğer ürünlerde artırırsa aradaki açığı kapatabilir. LG şirketinin durumu kendi lehine çevirip çevirmeyeceğini zaman gösterecek? Peki sizce de LG'nin akıllı telefonlar ile ilgili satış rakamları neye işaret ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.