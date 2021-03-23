Bir Devrin Sonu: LG Akıllı Telefon Sektöründen Çekilmeye Hazırlanıyor!

Son yıllarda akıllı telefon sektöründeki rakiplerinin karşısında ayakta kalmakta zorlanan LG, çok yakın bir dönemde kritik bir karara imza atabilir. Söz konusu iddialara ve söylentilere göre LG akıllı telefon sektöründen çekilmeye hazırlanıyor olabilir.

LG Akıllı Telefon Sektöründen Çekiliyor mu?

Aslında son dönemlerde LG'nin akıllı telefon departmanı ile ilgili pek çok söylentiye ve iddiaya denk geliyoruz ancak şirket, bugüne dek bu iddiaların tümünü reddetmişti. Nitekim son dönemlerde çıkardığı LG Wing gibi akıllı telefon modelleri ile dikkatleri üzerine çeken şirket, yakın bir zamanda bu sektöre veda edebilir.

dongA tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, ki kendileri sektör içerisinden bir isimden alıntı yapıyor, en kötü senaryo ne yazık ki olası sonuç gibi gözüküyor.

LG'nin şu sıralar akıllı telefon birimini satmak adına çeşitli şirketlerle görüştüğü bildirildi. Potansiyel alıcıarın arasında Vingroup ve Volkswagen yer alıyordu ancak LG'nin yüzde birlik pazar payına kıyasla çok daha yüksek tutarda fiyat belirlemesinden dolayı bu alımlar şimdilik sonuç vermemiş gibi gözüküyor.

Tabii bu da dikkate değer bir sonucu gündeme getiriyor: Mobil departmanı kapatmak.

dongA'nın raporunda yer alan detaya göre şirketin nihai kararı, nisan ayının başında çalışanlara duyurulacak. Şu an için her şey çok da kötü gözükmüyor: Şirket çalışanlarının mobil departmandan ev aletleri, otomotiv ve enerji çözümleri gibi çeşitli departmanlara aktarılması sağlanacak.

LG'nin yakın dönemde tanıtması beklenen akıllı telefonlarına gelince, bunlar şimdilik bekleme listesine alındı.

LG'nin mobil birimi son dönemlerde mali olarak çeşitli zorluklara göğüs gerdi ve bu süreçte diğer departmanların karları ile ayakta kalmaya çalıştı. Bu süreçte şirket her olasılığa açık olduklarını belirtirken, mobil departmanın kaderi ile ilgili nihai sonucun önümüzdeki ay itibarıyla verilmesi bekleniyor.

Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce LG durumu yeniden toparlayabilir mi yoksa kapatma kararı en iyi seçenek mi olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.