LG Akıllı Telefon Üretimini Durdurdu!

LG akıllı telefon üretimini kalıcı olarak durdurduğunu açıkladı. Güney Kore merkezli şirketin Vietnam'da telefon üretimi yaptığı fabrikaların ev aletleri üretim tesisine dönüştürüleceği belirtildi. Peki, LG telefonların garantisi devam edecek mi? LG akıllı telefonlar yazılım güncellemesi alacak mı? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

LG Akıllı Telefon Üretmeyi Resmen Durdurdu

LG firması, geçtiğimiz aylarda yazılı bir açıklama yapmıştı. Şirket yaptığı yazılı açıklama ile birlikte akıllı telefon pazarından çekildiğini duyurmuştu. Şirket mobil pazarı sonlandırsa da bazı telekomünikasyon şirketleriyle mevcut sözleşmelerini yerine getirmek için telefon üretimi yapmaya devam etmişti.

LG, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, cep telefonu işinden tam çıkışın 31 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanacağını belirtmişti. Asia Business Daily tarafından aktarılan bilgilere göre LG firması, telefon üretimini kalıcı olarak durdurduğunu bildirdi. Şirketin Vietnam'da telefon üretimi yaptığı fabrikaların ev aletleri üretim tesisine dönüştürüleceği ifade edildi.

Güney Koreli firmanın telefon üretimini durdurma kararı alması ile birlikte çok sayıda kullanıcının kafasında "LG telefonların garantisi ne olacak?" ve "LG yazılım güncellemesi yayımlayacak mı?" gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu. Şirket, bazı telefon modellerine 3 yıla kadar güncelleme desteği vereceğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda yapılan yazılı açıklamada, "LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacak. LG, cep telefonu işinin kapanışı boyunca tedarikçiler ve iş ortaklarıyla iş birliği içinde çalışacak. İstihdamla ilgili ayrıntılar yerel düzeyde belirlenecek" sözlerine yer verilmişti.

LG Telefon Pazarından Neden Çekildi?

Özellikle G serisi ile büyük bir başarı elde eden şirketin bu zamana kadarki en popüler telefonu LG G2'ydi. O dönem Samsung ve HTC ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Güney Koreli firma, rekabet gücünü arttırmak için yanlış strateji uygulamıştı. Örneğin şirket, LG G5 modelinde yarı modüler tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

LG V50 modeli havadan hareket kontrolü, LGV10 ikincil ekran, LG G4 kavisli ekrana sahipti. 2021 yılının şubat ayında satışa sunulan LG Wing ise T şeklinde yapısı ile diğer telefonlardan sıyrılmayı başarmıştı fakat satış noktasında pek başarılı olamamıştı.