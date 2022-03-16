LG Akıllı Telefon Üretmeyi Bıraksa da Telefonlarını Güncellemeye Devam Ediyor

LG, yaklaşık bir yıldan kısa bir süre önce akıllı telefon piyasasından çekilerek sektördeki uzun dönemini sona erdirdi. Ancak şirket, bazı telefonlarına yazılım güncellemeleri sağlama sözü vermişti.

Bugünse şirket, LG Velvet'in Android 12 güncellemesini aldığını duyurdu. Henüz daha detaylı bir bilgi yok ancak bu, tüm dünyadaki Velvet sahiplerinin de güncellemeyi önümüzdeki haftalarda ve aylarda alacağı anlamına geliyor.

Android 12 Güncellemesi ile Birlikte LG Velvet'e Gelen Yenilikler

LG ayrıca Velvet'in alacağı birkaç Android 12 özelliğinin altını çizdi. Bu özellikler, kullanımdayken kamera ve mikrofon simgeleri, yeni bir "yaklaşık konum" izni ve etkin olmayan uygulamalar için izinlerin otomatik olarak iptal edilmesini içeriyor. Koreli marka, birkaç akıllı telefon (Velvet dahil) için üç işletim sistemi güncellemesi sözü vermişti, bu nedenle cihazın Android 10 ile piyasaya sürülmesiyle bunun sondan bir önceki güncelleme olduğunu tahmin ediyoruz.

Henüz diğer LG telefonlar için Android 12 güncellemeleri hakkında bir bilgi yok ancak V60 ve Wing'in sırada olması muhtemel görünüyor. Akıllı telefonunuzu güncellemeden önce önemli verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun, ayrıca en az %50’ye kadar şarj edin.

Açıkçası LG'nin bu hamlesinden OnePlus, Xiaomi, Realme gibi şirketler ders çıkarmalı keza piyasadan çekilmesine rağmen bugüne dek sattığı ürünlerden desteğini kesmemesi takdire şayan bir davranış. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.