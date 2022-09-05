LG, Akıllı TV'lerine NFT'ler Getiriyor

Samsung'un TV'lerine Nitelikli Fikrî Tapu'ları (NFT'leri) getirdiğini açıklamasından sadece aylar sonra şimdi LG de aynı şeyi yapıyor. Şirketin LG Art Lab adlı yeni NFT pazarı, TV'nizden "yüksek kaliteli dijital sanat eserleri satın almanızı, satmanızı ve keyfini çıkarmanızı" sağlayacak.

Şimdilik yalnızca webOS 5.0 veya sonraki bir sürüm bulunan bir LG TV'ye sahip ABD'deki kullanıcılar, TV'nin ana ekranından indirilebilen uygulamaya erişebilecek. Uygulamanın portalı aracılığıyla LG'deki NFT dijital çalışmaları satın alabilir ve satabilirsiniz. Uygulamaya özel NFT'ler bulunacak ve bunlardan ilki 22 Eylül'de gerçekleşecek ve bunlar Barry X Ball'dan bir dizi metalik görünümlü NFT içeriyor.

LG Zamanla Uygulamaya Pek Çok NFT Ekleyecek

Uygulamayı indirip deneyen kullanıcılar şu anda uygulamanın tamamen boş olduğunu ve içeride herhangi bir NFT bulunmadığını belirtiyorlar ancak platformdan satın alabileceğiniz gerçekten bir NFT olduğunda LG, ekranda görünen QR kodunu tarayabileceğinizi ve ardından işlemi tamamlamak için telefonunuzda Wallypto uygulamasını açabileceğinizi söylüyor. Bunu yapmadan önce USD Coin (USDC) satın almanız gerekecek.

LG, sanatçıların NFT'lerini "aylık olarak" eklemeye devam edeceğini ve satın aldığınız NFT'leri LG Art Lab uygulamasından görüntüleyebileceğinizi söylüyor. Tıpkı Samsung'un TV'lerinde NFT'lerle yaptığı gibi LG, kullanıcıların NFT'leri kullanılmadığında TV'lerinde göstermelerini umuyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.