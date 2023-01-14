LG, Apple Watch İçin MicroLED Ekran Üretebilir

2023 yılı teknoloji açısından oldukça hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CES 2023 etkinliğinde birçok cihaz tanıtılırken teknoloji devlerinin gelecek cihazlarından da önemli bilgiler geliyor. Apple analisti olarak tanınan Ross Young, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni nesil Apple Watch'ların LG üretimi microLED ekrana sahip olacağını iddia etti.

Özellikle monitör ve televizyonlarda görmeye alıştığımız microLED teknolojisi, 2025 yılında çıkacağı iddia edilen Apple Watch'lar ile birlikte giyilebilir cihazlara da gelebilir.

Apple microLED Teknolojisine Geçiyor

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn't start production till 2H'24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for '25 launch. Apple won't do the full process. — Ross Young (@DSCCRoss) January 13, 2023

Daha önce de 2024 yılında piyasaya sürülecek olan Apple Watch serisinin microLED ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak üretimin kim tarafından yapılacağı belli değildi. Bu noktada ekran teknolojileri hakkında oldukça yüksek birikime sahip olan LG, devreye girmiş gibi görünüyor.

Ross Young, yaptığı paylaşımda LG'nin 2025 baharına yetiştirmek üzere Apple için microLED ekran üretim hattı kurduğunu belirtti. Yeni nesil Apple Watch serisinin microLED ve OLED ekran paneli seçenekleriyle piyasada yerini alması bekleniyor.

Öte yandan iddialara göre Apple, akıllı saatlerin ardından telefon, tablet ve bilgisayarlar için de microLED teknolojisine geçiş yapacak. Kısa vadede ekran üretimi için yeterli tesislere sahip olmayan Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarında piyasaya süreceği cihazlar için LG gibi markalarla iş birliği yapmaya devam edeceği düşünülüyor.