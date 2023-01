LG, Apple Watch İçin MicroLED Ekran Üretebilir

2023 yılı teknoloji açısından oldukça hızlı başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CES 2023 etkinliğinde birçok cihaz tanıtılırken teknoloji devlerinin gelecek cihazlarından da önemli bilgiler geliyor. Apple analisti olarak tanınan Ross Young, Twitter'da yaptığı paylaşımda yeni nesil Apple Watch'ların LG üretimi microLED ekrana sahip olacağını iddia etti.

Özellikle monitör ve televizyonlarda görmeye alıştığımız microLED teknolojisi, 2025 yılında çıkacağı iddia edilen Apple Watch'lar ile birlikte giyilebilir cihazlara da gelebilir.

We published in our November Capex Report that LGD is building a small line for microLED backplanes for the Apple Watch. It doesn't start production till 2H'24. It is this small line that will likely assemble microLEDs from Apple for '25 launch. Apple won't do the full process.