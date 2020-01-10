LG CEO'su Açıkladı: Akıllı Telefon Satamıyoruz

LG son zamanlarda akıllı telefon satışlarında önemli sorunlar yaşıyor. Peki bundan sonra neler olacak?

Yeni Kadro Göreve Başladı

Güncel habere geçmeden önce biraz daha eski bir gelişmeyi sizlere hatırlatalım.

LG geçtiğimiz haftalarda CEO, CFO, CSO gibi üst kademe yönetiminden oluşan ekipte bir değişiklik yapma kararı almıştı. Yeni CEO 1 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamışken diğer üst düzey yöneticiler 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana yeni görevlerini sürdürüyor. Yani şirket, gidişattan pek de memnun olmaması sebebi ile üst düzey kadroda önemli değişikliklere imza attı. Bu habere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Temel olarak baktığımızda kullanıcı geri bildirimlerini çok da önemsemeyen ve kronik sorunlu cihazları kullanıcılara satan, sonra da hiçbir sorumluluk kabul etmeyen bir şirketin, yani müşteriyi önemsemeyen bir markanın çöküşünü izliyoruz. Son zamanlarda politikalarda değişiklikler yapmaya çalışsalar da tüketiciler nezdinde edindikleri izlenim pek de iyi değil.

CEO Çare Arıyor

LG tahmin ettiğiniz üzere akıllı telefon satışlarında önemli bir düşüş yaşıyor. Xiaomi, OnePlus ve Oppo gibi şirketlerin fiyat / performans noktasında yakaladığı tutum, diğer üreticilerin zorlanmasında önemli bir etken. LG CEO'su Kwon Bong-seok yaptığı açıklama ile birlikte bu durumun değişeceğine söz verdi. Bunun için bazı planları da var.

Öncelikle şirketin mobil ürün grubu noktasında genişleme politikasını izleyeceğini görüyoruz. Yani herkes, ihtiyaçları doğrultusunda kendisine hitap eden bir model bulabilecek. Yani ilerleyen zamanlarda daha çok LG modeli ile karşılaşacağız. Bununla birlikte premium segmentte pek de başarılı olamadığını anlayan şirket, muhtemelen orta-üst, orta ve bütçe segmentlerine odaklanacak.

Başarılı Olabilir (mi?)

LG akıllı telefon sektöründe prestijli bir marka konumunda olabilir. Ancak son durumunun bir HTC ya da bir Sony olmayacağına yönelik bir garanti vermek oldukça zor. Çinli şirketlerin rekabeti sıkılaştırdığı akıllı telefon sektöründe LG'nin neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.