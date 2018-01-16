LG CEO'su G7'yi Beğenmedi, G7 Ne Zaman Çıkıyor?

Çıkardığı son telefonlarında istediği başarıyı yakalayamayan LG, yeni amiral gemisi G7'yi Mobil Dünya Kongresinde (MWC) tanıtmaya hazırlanıyordu. Ancak CEO Jo Seong-jin, G7'nin tasarımını beğenmedi ve telefonu tekrardan çizim tahtasına gönderdi. Yani G7 için tüm çalışmalara sıfırdan başlandı.

Yabancı kaynaklarda paylaşılan bir rapora göre CEO, G7'de farklı bir tasarımın olmasını ve eski kullanıcıların tekrar kazanılmasını istiyor. Etkinliğe yetişmesi pek mümkün olmayan G7 için çalışmaların Nisan ayına kadar yeniden başlayacağı ifade ediliyor. Ayrıca söylentilere göre LG'nin mobil departmanında tüm işler sıfırdan başlamış durumda ve mühendisler yeni amiral gemisi için hızla çalışıyor.

Yine raporda yazılanlara göre adsız bir yetkili, CEO Jo Seong-jin'in mühendislere doğrudan talimat gönderdiğini belirtiyor. Yani LG cephesinde G7'ye olan ilgi büyük ve LG, eski pazar payını bu cihaz ile tekrar kazanmak istiyor.

LG G7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Bu konuda henüz net bir tarih belirlemeyen CEO, yeni amiral gemisi LG G7'nin tanıtım tarihine önümüzdeki ay karar verileceğini dile getirdi. Ancak bazı iddialara göre LG G7, Haziran veya Temmuz ayı içerisinde tanıtılacak.