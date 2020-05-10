LG Çift Dönen Ekran Kullanabilir! Yeni Telefon Tasarımı

Akıllı telefon dünyasının önemli şirketlerinden bir tanesi olan LG çift dönen ekran ile geliyor. Firmanın cihazlarında kullanacağı yeni teknoloji herkesi hayretler içerisinde bırakacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonların ekranları ile ilgili büyük soru işaretleri bulunuyor. Bazıları çift ekranların geleceğini düşünürken kimileri de katlanabilir tasarımlara önem veriyor. Henüz kimin haklı olduğu ortaya çıkmasa bile, yine de önemli bir karar vermiş gibi görünüyor. Şirketin yeni akıllı telefonlarda kullanacağı dönen çift ekran teknolojisi alternatif trend oluşturabilir. Dilerseniz yeni tasarıma biraz daha yakından bakalım.

LG çift dönen ekran tasarımı

Bir süredir akıllı telefon piyasasında geri plana düşen LG yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Şirketin Velvet isimli yeni akıllı telefonları 15 Mayıs 2020 tarihinde piyasaya sunulacak. Henüz bunun haberi tazeyken, firma yeni bir ekran tasarımı sızdırdı.

LG tarafından geliştirilen yeni tasarıma göre çift ekran kullanacak. Microsoft gibi şirketlerin çift ekran teknolojisine zaten geçmiş olduğunu hatırlarsınız. Ancak onlardan biraz daha farklı olacak. Şirketin yeni akıllı telefon tasarımı çift ekranla birlikte, aynı zamanda dönme özelliğine de sahip olacak. Yani ekranlardan bir tanesini rahatlıkla döndürebileceksiniz.

Geliştirilecek yeni ekranların farklı yönlerde hareket edebilmesi sayesinde ikili uygulamalar yapılabilecek. Örneğin akıllı telefon kullanıcısı, bir ekranla oyun oynayıp diğeriyle video izleyebilir. Böylece 2 farklı iş yapma olanağı ortaya çıkıyor. Bunun gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Sizce LG yeni tasarımı uygulamaya geçirmeli mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.