LG, Çin Akıllı Telefon Pazarından Çekiliyor

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğini 192 milyon dolar zararla kapatan LG Mobile, uzun süredir işlerin iyi gitmediği Çin akıllı telefon pazarından resmen çekilmeye hazırlanıyor.

Çin, Apple ve Samsung gibi dev akıllı telefon üreticileri için en önemli referans noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Öyle ki, Apple'ın iPhone X'in üretimini durdurmayı düşünmesinin arka planında, Çin pazarındaki düşük talep yatıyor.

Benzer durumdan etkilenen bir diğer şirket ise LG Mobile oldu. Güney Koreli teknoloji devi, Çin'deki akıllı telefon üreticilerinin gerisinde kalması ve özellikle geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğini 192 milyon dolar gibi bir kayıpla kapatması gerekçesiyle Çin pazarından tamamen çekilmeyi planlıyor.

LG'nin, 2016 yılında yalnızca 160 bin cihaz sattığını düşündüğümüzde şirketin neden ayrılmayı tercih ettiğini görmek pek de zor değil. Bununla birlikte LG'nin yeni amiral gemileri G6 ve V30'un Çin'de henüz piyasaya çıkmadığını da belirtelim.

Her şey bir yana, konuyla ilgili LG'den henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak yakın zamanda detayların gün yüzüne çıkacağını umuyoruz.