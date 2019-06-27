LG Değiştirilebilir Çentikli W10, W30 ve W30 Pro'yu Tanıttı

Geçtiğimiz gün Hindistan'da gerçekleştirilen lansmanda yeni orta seviye modellerini sunan LG'den üç farklı cihaz geliyor. İşte tüm detaylarıyla LG W10, W30 ve W30 Pro:

LG W10 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

6,19 inç HD+ FullVision ekranla gelen W10, gücünü Helio P22 yonga setinden alıyor. 3GB RAM / 32GB dahili depolamayla kullanıcıların beğenisine sunulan modelin arka tarafında 13MP ana kamera, 5MP derinlik sensörü ve ön tarafında ise 8MP selfie kamerası bulunuyor.

LG W10'un başlangıç fiyatının 130 dolar olarak belirlendiğini söylemek gerekiyor.

LG W30 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

LG W10 ile benzer ekran, yonga seti, RAM seçeneklerine sahip olan W30'un en büyük farkı kamera tarafından gözlemleniyor. Cihazın arkasında 12MP ana, 13MP geniş açılı kamera, 2MP derinlik sensörü ve önde de 16MP selfie kamerası yer alıyor. Ayrıca W30'un çentiği 'V', 'U' olarak ayarlanabiliyor veya selfie kamerası haricini kaldırabiliyorsunuz.

LG W30'un fiyat etiketi ise 145 dolardan başlayacak.

LG W30 Pro Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Yine değiştirilebilir çentikli 6.21 inç HD + FullVision ekrana sahip olan W30 Pro'da Snapdragon 632 yonga seti bulunuyor. MicroSD kart destekli 4GB RAM/32GB dahili depolama alanı seçeneğini barındıran cihazın kamera tarafında ise 13MP ana, 8MP geniş açılı kamera, 5MP derinlik sensörü ve 16MP selfie kamerası bulunuyor.

LG W30 Pro'nun fiyatı henüz açıklanmamış olmasına rağmen maksimum 200 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Peki ya siz LG'nin yeni 'değiştirilebilir çentikli' modellerini nasıl buldunuz? Ülkemize gelirse satın almayı düşünür müsünüz?