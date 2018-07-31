LG'den 1800 Dolara Signature Edition

Bir süre önce tanıtılan LG V35 ThinQ cihazının özel bir versiyonunu geliştiren ve Signature Edition ismini veren LG, belirlediği yüksek fiyatlandırmadan dolayı tartışma konusu oldu. Üst düzey donanıma ve zirkonyum kasaya sahip olan cihazın fiyatı 1800 dolardan başlıyor.

Tasarım konusunda V35 ThinQ ile birebir olan ve pek çok yönden birbirlerine benzeyen Signature Edition yine de V35 şeklinde adlandırılmamış. Farklı bir model olarak çıkarılan cihazda 6 inçlik 2800x1440 çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı var.

Arka tarafta 107 derece geniş açılı lense sahip çift 16MP kameraya destek sağlayan Signature Edition'ın aynı zamanda arka kapağı da Zirkonyum Seramikten yapılmış ve bir parmak izi okuyucusunu barındırıyor. Bang & Olufsen hopörlerlere sahip olan cihazın kutusunda da 499 dolara satılan bir çift Beoplay H9i kablosuz kulaklık bulunuyor.

İlk etapta yalnızca 300 adet üretilen Signature Edition'ın 1800 dolar olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Ayrıca cihazı satın alan ilk 300 kişiden olursanız, telefonun arkasına ve bir deri cüzdan çantasına isminizi yazabileceksiniz. Bakalım bu yüksek fiyatlı LG cihazına kaç kişi talip olacak?