LG’den Bakterileri Yok Eden Kulaklık

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, sıra dışı bir ürünle kablosuz kulaklık pazarına giriş yapıyor. Şirketin LG Tone + Free isimli yeni kulaklığı bakterileri yok ediyor.

Kablosuz kulaklık pazarında rekabet her geçen gün daha da artıyor. Birçok üretici, kendi kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmeye devam ediyor. LG de bakterileri öldüren yeni kablosuz kulaklığıyla farklı bir yaklaşım sergiliyor.

Ultraviyole Işık Yayıyor

LG Tone + Free adlı kablosuz kulaklık, üstün ses kalitesi gibi diğer kulaklık işlevlerinin yanı sıra kullanıcıların sağlınına da büyük önem veriyor. Normalde sürekli olarak kullanılan kulak içi kulaklıklarda bir süre sonra bakteri oluşumu gözlenir ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Fakat LG’nin kılıfı içerisinde ultraviyole ışık yayan yeni kulaklığı bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Bakterileri yok ederek kullanıcılarının sağlığını koruyan LG Tone + Free, Meridian Audio tarafından optimize edildiği için yüksek ses kalitesine de sahip. Google Asistan’a da sahip olan kulaklıkta, müzik dinlemek, gelen aramaları yanıtlamak gibi işlevler oldukça kolay.

Kutusunda 5 dakika şarj edilerek 1 saate kadar kullanılabilen ve tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen LG Tone + Free’de IPX4 sertifikası da mevcut. Yani bu kablosuz kulaklık yağmura ve tere karşı dayanıklı şekilde üretilmiş. Ayrıca kulaklığın mikrofon kısmı da gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor.

LG Tone + Free kablosuz kulaklık 200 euro’luk (yaklaşık 1.250 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.