LG’den Evinizde Tarımsal Üretim Yapma İmkânı

LG, CES 2020’de kapalı sebze kültivatörü olarak adlandırılan, iç mekân tarımı cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Yapay güneş ışığı sağlayan ve bitkileri sulayabilen cihaz ile ev içinde küçük tarımsal üretimler yapmanın artık daha hale geldiği dile getirildi.

LG, tanıtmış olduğu bu cihaz ile kapalı bahçe üretimini bir üst seviyeye taşımayı amaçladığını belirtti.

Bir buzdolabına benzeyen cihaz, yiyecekleri saklamanın yanı sıra bitkilere ışık ve su da veriyor. Bunların yanı sıra çeşitli akıllı özellikler de barındıran sebze kültivatörünü mobil uygulama ile izlemek mümkün olacak. Bu sayede üretimi gerçekleştirilen meyve ve sebzeler daha yakından takip edilebilecek.

Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı

Ünite, sıcaklık kontrolü, LED ışıkları, cebri hava dolaşımı ve fitil bazlı su yönetimine sahip olan cihaz ile LG, daha sağlıklı ve daha yeşil bir yaşam tarzını tüketicilere sunuyor.

Her biri tohum, turba yosunu ve gübre içeren en fazla iki düzine tohum paketini sebze kültivatörüne yerleştirerek çeşitli marul, fesleğen ve roka da dâhil olmak üzere 20 farklı bitki çeşidi üretebilirsiniz.

Dolaşımsız bir su sistemi ile alglerin büyümesi ve kokuların yayılması engellenirken, her pakete uygun miktarda su uygulanır. Yetişme dönemi sonunda ise kendi ürettiğiniz sebzeleri afiyetle yiyebilirsiniz.