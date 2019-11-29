LG'den İşlerin İyi Gitmediğini Gösteren Adım

Güney Koreli teknoloji devi LG, üçüncü çeyrekte yüzde 30 düşen net karın ardından üst kademe yönetim içerisinde değişikliğe gitti.

CEO, CFO, CSO ve Dahası

Samsung'un ardından ülkesinin en büyük ikinci elektronik şirketi olan LG'nin akıllı telefondan televizyona, klimalardan çamaşır makinesine kadar çeşitli ürünler ürettiğini biliyorsunuz. Tüm bunlara rağmen şirketin Temmuz ve Eylül ayları arasındaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 düşüş gösterdi. Üstelik akıllı telefon departmanı son on sekiz çeyrek boyunca zarar yazdı.

LG Electronics tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon, şirketin yeni CEO'su oldu. Yeni CEO ataması 1 Aralık 2019 tarihi itibarıyla geçerli olacakken, diğer üst düzey atamalar ise 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

2020 itibariyle yeni görevlerine başlayacak diğer isimler ise şöyle; Ev Eğlence Şirketi'nin Başkanı olarak Park Hyoung-sei, Mobil İletişim Şirketi Başkanı olarak Morris Lee, yeni oluşturulan bir pozisyon olan Strateji Sorumlusu olarak William Chon ve Baş Mali Sorumlu olarak Bae Doo-yong.