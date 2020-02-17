LG'den Rulo Şeklinde Katlanabilen Ekran Patenti

Koreli şirket LG'nin katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Geçen yıl genişletilebilir bir ekran türü ve üçe katlanmış bir akıllı telefon da dahil olmak üzere yeni patentler alan şirket, görünüşe göre hala başka bir tasarım üzerinde çalışıyor.

LG'nin aldığı yeni patent çiziminde gösterilen akıllı telefon, kullanıcının ihtiyacına göre genişletilebilen veya küçültülebilen bir ekrana sahip. Bu, cihazı günlük kullanımda akıllı telefon veya çok fonksiyonlu bir tablet olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Patent çiziminde cihazın sol üst kenarındaki kamera da göze çarpıyor.

Ayrıca görüntülenen içeriğin, ekranın boyutuna uyacak şekilde düzenlendiği de gözlemleniyor. Yani YouTube'dan bir video açıp tam ekran yapmadan izlemek mümkünken aynı zamanda kocaman bir ekranda Instagram'da gezebiliyorsunuz. Patent açıklamasına göre bu, ekranın genişlemesini tespit edecek ve içeriği yapılandıracak bir sensörle gerçekleşiyor.