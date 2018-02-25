LG'den Yapay Zekalı Telefon: LG V30S ThinQ

Genellikle MWC 2018 etkinliğinde G serisinin yeni üyesini tanıtan LG, bu sene farklılık yaptı ve G7'yi çıkarmak yerine V30 serisine yeni bir versiyon ekledi. İsterseniz LG'nin ilk yapay zekalı telefonu olan V30S ThinQ'e yakından bakalım:

LG V30S ThinQ Teknik Özellikleri

18:9 formatında 6 inç OLED ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 835 yonga setinden güç alıyor. 6GB RAM ve tercihe göre 128 / 256 GB dahili depolama alanı sunabilen telefonda çift arka kamera bulunuyor. 3300 mAh batarya ve arka tarafta parmak izi sensörünü barındıran V30S ThinQ'nun en büyük özelliği ise yapay zeka destekli olması. Peki bu yapay zeka neler vadediyor derseniz, kısaca kullanıcılara daha hızlı ve iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. Cihazda yer alan yapay zeka algoritması, çeşitli sahneleri ve nesneleri tanıyabiliyor ve aynı zamanda kamerayı da daha akıllı hale getiriyor.

Kameradaki AI CAM özelliği ile doygunluk, netlik ve kontrast gibi ayarlarları yapay zeka yapıyor ve bu anlamda görüntünün en iyi sonucunu size sunuyor.

Yapay zekanın bir diğer özelliği ise QLens. Bu özellik sayesinde çektiğiniz görüntüleri internet üzerinde arayabiliyor veya kullanabiliyorsunuz. Yani QLens sayesinde işlerinizi hızlıca halledebiliyorsunuz. Bu aramaları tarayıcı üzerinden yapabiliyorken aynı zamanda Amazon, Pinterest gibi platformlara da destek sağlıyor. Ancak gelen ilk yorumlarda bu özelliğin başarılı sonuçlar vermediği ifade edildi. LG'nin zamanla bunu geliştireceğine inanılıyor.

Bunların dışında V30S ThinQ iki ayrı (Faslı Mavi ve Platin Gri) renk seçeneğine sahip.

LG V30S ThinQ Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Cihazın fiyatı hakkında net açıklamalarda bulunmayan Güney Koreli şirket, bunu yerel olarak belirleyeceklerini açıkladı. Ayrıca cihazın etkinlikten bir veya iki hafta sonra Güney Kore'deki raflarda olacağı söylenirken Mart ayında da global satışı gerçekleştirilecek.