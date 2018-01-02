LG, Dünyanın En Büyük 8K OLED Ekranını Tanıttı

4K ve HDR teknolojileri günden güne yaygınlaşmaya devam ederken elektronik devi LG, dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü OLED ekranını tanıttı. Bu cihazdan bir önceki en büyük OLED ekran ise 77 inç boyutunda idi ve sadece 4K çözünürlük sunabiliyordu.

Koreli üretici, 9-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2018 adlı tüketici elektroniği fuarında, bu 88 inç boyutundaki devasa TV’sini ziyaretçilere yakından gösterecek. LG Display’in en büyük rakibi olan Samsung Display ise odağını OLED TV’lerden QLED TV’lere çevirmiş durumda. Bu sayede de LG Display dünyanın en büyük OLED ekran üreticisi konumuna ulaştı.

Fakat LG Display yine de Japonya’dan olası OLED üreticisi rakiplerine karşı elini güçlendirmeye ve üretimlerini artırmaya devam ediyor. Firma, aynı zamanda Samsung’un domine ettiği mobil OLED ekran piyasasına da yoğunlaşmaya başladı. Bu konuda yapılan girişimler arasında ilk defa Kore’nin dışında bir OLED tesisi kurulduğunu gösterebiliriz.

LG, bu üretim tesisi için Çin’in Guangzhou şehrini seçmiş. Haberimizde bahsi geçen bu 88 inç’lik dünyanın en büyük ve en yüksek çözünürlüklü OLED TV’si ile ilgili daha fazla detaylı bilgiyi ise CES 2018 fuarında elde etmeyi bekliyoruz.