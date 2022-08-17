LG Dünyanın En Küçük OLED Ekranları Üzerinde Çalışıyor Olabilir

LG Display, yıl sonundan önce 20 inçlik bir OLED panelini tanıtacak ve potansiyel olarak LG Electronics'in şimdiye kadarki en küçük OLED TV veya PC monitörünü üretmesinin önünü açacak. LG Electronics, piyasadaki en iyi OLED TV'lerden bazılarının gerisinde kalsa da diğer TV üreticileri LG Display olarak ekran panelleri üretiyor.

Şu anda en küçük LG OLED TV, 42 inç LG C2 OLED ve ürettiği en küçük OLED monitör, 27 inç LG UltraFine Display OLED Pro. LG Display başkan yardımcısı Kang Won-Seok, LG Corporation'ın üretim kolunun 2022'de 20 inçlik bir OLED paneli piyasaya süreceğini açıkladı ve görünüşe göre bu durum değişecek.

Pandeminin Etkisi Çeşitli Panel Üretimlerine Neden Oldu

Won-Seok, bu yeni panellerin ne tür bir cihaz için kullanılacağını tam olarak açıklamadı ancak yeni panel boyutunun pandeminin neden olduğu artan kişisel ekran talebini karşılamaya yardımcı olmak için tasarlandığını açıkladı. Son birkaç yılda dünyanın çeşitli yerlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve evde kalma emirleri nedeniyle çoğumuz dışarı çıkmak yerine evde çalışmaya ve evde kalmaya alıştık. Bu nedenle, çoğumuzun ev ofisleri inşa etmesi ve ev eğlencesi kurulumlarımızı yükseltmesiyle birlikte monitörlere ve TV'lere her zamankinden daha fazla talep var.

Ayrıca bu panellerin bir rakip tarafından kullanılma şansı olsa da LG Display bu artan talepten yararlanırsa LG Electronics'in de harekete geçmek istemesi mantıklı olabilir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak LG Electronics'in yıl içinde yeni bir 20 inç OLED TV veya 20 inç OLED monitör duyurması şaşırtıcı olmaz.

Tüm söylentiler ve spekülasyonlarda olduğu gibi resmî bir duyuru yapılıp yapılmayacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Küçük ekranları seviyorsanız LG'nin size mükemmel bir OLED ekranlı ürünler sunması için beklemenizde fayda var.