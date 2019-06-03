LG Dünyanın İlk 8K OLED TV'sini Satışa Sundu

LG'nin 2018 yılının Ocak ayında tanıttığı dünyanın ilk 8K OLED TV'si satışa çıktı. Gelin hep beraber LG'nin yeni satışa sunduğu televizyonun neler sunduğuna yakından bakalım.

LG 88Z9 88 inç 8K OLED TV Neler Sunuyor?

LG'nin yeni satışa çıkardığı 88Z9 modeli 8K Ultra HD çözünürlüğe ve 88 inç OLED panele sahip. 4K'nın 4 katı piksele sahip olan 88Z9, görüntülerin daha yüksek bir çözünürlüğe yükseltilmesine yardımcı olmak için derin öğrenme algoritmaları kullanan ikinci nesil Alpha 9 8K işlemcisini üzerinde barındırmakta. LG'nin en büyük OLED paneline sahip olan yeni televizyon, Dolby Atmos desteğiyle sanal 5.1 surround ses üretmek için derin öğrenmeyi kullanmakta.

Yüksek çözünürlükte tv keyfi sunan 88Z9, şu anda ön siparişe açıldı fiyatı cep yakıyor. LG TV'nin perakende satış fiyatının 50 milyon Güney Kore Wonu olduğunu açıkladı. Bu fiyat da şimdiki kur ile hesapladığımızda vergiler hariç 250 bin TL'ye tekabül etmekte. Televizyonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı gizliğini koruyor.

Sizler LG'nin 8K OLED TV'si hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni satışa çıkan televizyon pahalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!