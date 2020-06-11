LG Esnek Ekranlı Akıllı Telefon Üzerinde Çalışıyor

Son zamanlarda pek çok markanın katlanabilir telefon modelleri üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Nitekim bu alandaki ilk örnekler dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi ülkemizde de satışa sunulmaya başlandı. Bu noktada yeniliklerin bir sonu yok. LG yaptığı resmi açıklama ile birlikte katlanabilir telefonları unutturacak esnek ekranlı akıllı telefon projesi hakkında bazı detayları paylaştı.

LG Esnek Ekranlı Akıllı Telefon Nasıl Çalışacak?

LG yayınladığı basın bülteninde yüzde 20 oranında esneyebilen, gerilebilir ekran ürünleri üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirket, bu teknolojiye ait ilk örnekleri 2024 yılına kadar hazır etmeyi planladığını belirtti. Bu, kullanmakta olduğunuz akıllı telefonda daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyduğunuz durumlarda ekranı esnetebileceğiniz anlamına geliyor.

LG bu teknolojinin en ideal yeni nesil teknoloji olarak kabul edildiğini çünkü ekranların kalitesini etkilemeden lastik bandın uzamasına benzer bir şekilde esneyebilen ürünler olduğunu belirtti.

"Bükülebilen, katlanabilen ya da yuvarlanabilen ekranlar yalnızca belli alanlarda veya yönlerde mükemmeldir. Bu nedenle esnek ekranlar, bu alanda yaşanacak evrimin son aşaması olarak kabul edilebilir."

Tüm bunlara karşın bu teknolojinin gerçekten zor bir geliştirme sürecine sahip olduğunu göz önüne aldığımızda 2024 yılının bir miktar iyimser bir tahmin olduğu düşünülebilir. Yani katlanabilir ekranlar bir süre daha en iyi seçenek olmaya devam edecek gibi gözüküyor.