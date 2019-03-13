LG Evde Dondurma Yapabileceğiniz Yeni Cihazını Tanıttı

SXSW 2019 fuarında sadece filmlere, politikacılara, tasarımcılara ve sosyal medya devlerine dair haberler görmüyoruz: Etkinliğe katılan isimlerden olan Güney Koreli teknoloji devi LG, evde kolayca dondurma yapabileceğiniz yeni ürünü LG SnowWhite ile katılımcıların karşısına çıktı.

İki yıl kadar önce duyurulan ve evde bira üretimi kolaylaştıran Keurig adlı cihaza oldukça benzetilen SnowWhite, farklı özellikleri ve sunduğu imkanlar ile dikkat çekti. Yanında çok farklı aromalar ile birlikte gelen ve ortaya dondurma çıkarmanızı sağlayan makinenin sadece dondurma yapmakla kalmadığı, galeto, granita, meyve püresi ve yoğurt yapabildiği de söylenenler arasında yerini aldı. LG, CES 2019 sırasında evde bira yapmanızı sağlayan Keurig benzeri HomeBrew cihazını da göstermişti.

Dondurma, İtalyan işi dondurma olarak adlandırılan galeto ya da yoğurt gibi makinenin yapabildiği tüm ürünlerin 2 ila 5 dakika arasında hazır hale getirilebildiği açıklandı. Cihazın çok sevilecek bir başka özelliği ise bütün işlemin bitmesinin ardından makinenin kendi kendine yıkayabilmesi oldu.

SCSW 2019 sırasında çalışabilir bir halini göremediğimiz SnowWhite’ın ne zaman ve hangi fiyatla piyasaya çıkacağı açıklanmazken, önümüzdeki günlerde yapılacak daha detaylı açıklamalar ile cihaza dair merak edilenlerin cevaplanacağı ifadedildi.