LG, Evinizi Tamamen Yapay Zeka İle Donatmak İstiyor

LG şirketi, yapay zeka konusunda radikal bir karar aldı. Normal şartlarda, diğer teknoloji kuruluşları yapay zekayı daha çok akıllı telefonlarda veya televizyonlarda kullanmaya çalışırlar. Ancak LG, bunu çok daha ileri bir aşamaya götürecek.

Her ne kadar akıllı evler diye geçse bile, yapay zekaya sahip olmayan evlerin pek de akıllı olabileceğini söylemek mümkün değil. Yapay Zeka yongasına sahip evler ise bugüne kadar hiç üretilmedi. İlk defa şirket, akıllı ev ürünlerini yapay zeka ile donatacak.

LG yapay zeka sistemi sinir motoruna sahip olacak

Son dönemlerde yapay zeka sistemlerinin kendi kendisine öğrenmesini sağlayacak sinir sistemleri kuruluyor. Böylece yapay zekanın birçok işi kavrayarak size daha iyi hizmet vermesi sağlanıyor. LG ise bunu ev aletlerine yayarak sizin çok daha konforlu bir ev hayatı yaşamanızı sağlayacak.

Bu ev aletleri içerisinde; elektrikli süpürgeler, çamaşır makineleri, buzdolapları ve klimalar gibi birbirinden farklı ürünler bulunuyor. Örneğin bir kullanıcı fırına tavuk attığında genellikle bir saat kadar pişirmek için bekliyorsa yapay zekaya sahip fırınlar da bunu algılayabilecek. Böylece her fırına tavuk attığınızda, ortalama olarak bir saat pişirme süresi belirlenecek.

Kulağa bilim-kurgu-filmi gibi gelse bile LG, gerçekten de böyle bir başarı yakaladı. Şu an için yapay zeka kullanan Amazon ve Apple gibi şirketlere son olarak LG şirketi de eklendi. Kuruluşun en büyük karı, genellikle ev aletlerinden oluyor. Sizce de böyle bir ev, konforu arttırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.