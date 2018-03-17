LG G7'de Tercihe Bağlı Çentik Olacak

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG'nin bu yılki amiral gemisi adayı G7'de farklı bir çentik tasarımı kullanacağı iddia edildi. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir videoda, LG G7'nin çentiği isteğe bağlı olarak kapanıp açılabileceği görüldü.

iPhone X ile hayatımıza giren çentik, pek çok Android cihazına sıçramayı başardı. Ancak bunu yaparken yenilikler eklemeyi ihmal etmeyen şirketlerden ilki LG oldu. Daha önce MWC 2018 fuarında G7'nin çentiğe sahip olacağı belirtilmişti. Buna rağmen çentiğin ekran içerisinde kaybolacağına dair bilgi verilmemişti.

Dün sızdırılan bir videoda yer alan G7'de ekranı üstten çektiğiniz zaman, çentiğin komple ekranın üstünü kapladığı görülüyor. Böylece çentik tasarımı yerini uçtan uca siyah bir şerite bırakıyor. Ayrıca saat ve pil durumu da bu siyahlığın üzerine konumlanıyor.

Çentik tasarımında böyle bir yenilik yapmayı tercih eden LG, olumlu geri dönüş alacağı düşünülüyor. Ayrıca Android'in en güncel sürümü P ile geleceği söylenen G7, bu anlamda bir hayli ses getirecek gibi gözüküyor. Hatırlayacağınız üzere Google, Android P'nin çentik tasarımına uyum sağlayacağını dile getirilenler arasında yer almıştı. Yani G7'de isterseniz çentikli bir ekran, isterseniz de tamamı siyahlıktan oluşan bir şerit kullanabileceksiniz.

LG G7 Ne Zaman Geliyor?

Şirketin klasikleşmiş tanıtım tarihinde tanıtılmayan G7, 2018 yılında çok fazla ilgi toplamak istiyor. Bu anlamda Mayıs ayında tanıtılacağı ve hızlıca raflardaki yerini alacağı söylenen cihaz hakkında daha fazla yorum yapmak şimdilik mümkün değil.

Peki ya siz LG G7'nin bu çentiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.