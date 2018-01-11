LG G7’nin Piyasaya Çıkış Detayları Belli Oldu

Samsung'un CEO'sunun Galaxy S9'un Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2018 fuarında duyurulacağını doğruladığı biliniyor. Tıpkı geçen yılki gibi, LG'nin de Samsung'dan önce yeni akıllı telefon modelini tanıtacağı düşünülüyordu. Ancak bu sefer LG'nin G7'yi Samsung'un S9 modelinden daha önce tanıtmayacağı ortaya çıktı.

Bugün gelen haberlere göre G7, LG'nin kendi etkinliği kapsamında Mart ayında tanıtılacak ve ardından Nisan ayında piyasaya çıkacak. Yani LG, G7 tanıtımı için MWC 2018 fuarını pas geçmiş olacak. Bu bilgiler doğrultusunda LG’nin bu sefer temkinli davranıp G6’daki Samsung’un önüne geçmek için acele etmeyeceği görülüyor. Çünkü geçtiğimiz yıl yapılan erken tanıtıma bağlı olarak LG, G6 akıllı telefonunu son teknoloji olmayan Snapdragon 821 ile piyasaya sunmak zorunda kalmıştı. Bu da LG G6'nın Galaxy S8 ile olan rekabetini hiç şüphesiz olumsuz etkilemişti.

Tüm bunların yanı sıra LG G7’nin Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisine, 6GB RAM’e, IP68 sertifikasına, önde ve arkada çift kamera düzenine sahip olacak olması elini güçlendiriyor. Bunların sonucunda da LG G7’nin bu sefer Samsung Galaxy S9’a daha rekabetçi bir ortam hazırlayacağı şüphesiz görünüyor.

Bu telefonun “LG G7” olarak adlandırılması da oldukça yüksek bir ihtimal. Çünkü yalnızca bir iç kaynak bu şekilde adlandırdığı için değil, aynı zamanda LG’nin şu sıralar kapatılmış olan kendisinin hızlı şarj teknolojisi destek sayfası da LG G7’den bahsetmişti. Bu durum aynı zamanda akıllı telefonun Qualcomm Hızlı Şarj 4.0 teknolojisini destekleyeceğini de gösteriyor.