LG G7 ve G7 Plus Görselleri Sızdırıldı

LG’nin bu sene yaz aylarında (Mayıs-Haziran gibi) piyasaya çıkarmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi LG G7 ve G7 Plus hakkında son dönemde pek çok haber ve söylenti yapılıyordu. G7’nin bir videosu ve teknik özellikleri de geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Şu sıralar ise, daha önce MWC 2018 Fuarı’ndaki bir LG standında yer almış olan bir poster sızdırıldı.

Sızdırılan posterde, LG G7 ve G7 Plus modellerinin görselleri yer alıyor ve böylece telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağı da artık ortaya çıkmış oldu. Ancak poster, telefonun tasarımı dışında bizlere başka herhangi bir bilgi sunmuyor. Posterde yer alan LG G7’ye bakıldığında, telefonun üst kısımda opsiyonel bir çentiğin (kullanıcılar isterlerse telefonu çentiksiz de kullanabiliyor), arka kısmında çift kameranın yer aldığını ve neredeyse çerçevesiz olan büyük bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensörü de telefonun arka kısmındaki kameraların hemen altında konumlandırılmış. Posterde göze çarpan bir başka özellik de B&O logosu. Bu logo, telefonun ses ve hoparlör sistemini tasarlayan B&O firmasını ima ediyor.

LG G7 ve G7 Plus arasında sadece RAM ve depolama alanı konusunda farklılık olacağı söyleniyor. Her iki modelin de tasarım açısından aynı olması bekleniyor. LG G7’nin daha önceden sızdırılan teknik özellikleri ise şu şekilde: cihaz MLCD+ özelliğinde tam görüşlü bir ekrana sahip olacak. Bu ekranın normal bir LCD ekrana oranla yüzde 35 daha az enerji tükettiği ve daha yüksek parlaklığa sahip olduğu belirtiliyor. Ekran, 6,1 inç’lik bir yapıya, 18:9 ekran oranına ve 3120 x 1440 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Telefonda işlemci olarak Snapdragon 845’e yer verilmiş. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alacak. Telefonda f/1.6 diyafram aralığına sahip 16 megapiksellik iki arka kamera bulunuyor ve batarya olarak da 3000 mAh’lik bir batarya konumlandırılmış. Ayrıca cihaz, toza ve suya karşı dayanıklılığı ifade eden IP68 sertifikasına da sahip.

LG G7 Plus modeli de LG G7’deki özelliklerin hepsine sahip. Bu iki model sadece RAM ve depolama alanı açısından farklılık taşıyor. LG G7’de 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunulurken, LG G7 Plus’da ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. LG’nin bu iki amiral gemisini önümüzdeki Mayıs ya da Haziran ayında resmi olarak tanıtması bekleniyor.