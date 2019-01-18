Çentikli LG G8'in Render Görselleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz sene yaz aylarında yine bir amiral gemisi olan LG G7 Thinq'yu tanıtarak çentikli telefon dünyasına giriş yapan LG'nin yeni amiral gemisi LG G8'in ilk görselleri ortaya çıktı. G8'in ilk bakışta G7 Thinq'dan pek farklı olmadığını söylemek mümkün.

Kod adı "Alpha" olduğu söylenen yeni telefonun ilk görüntüleri fabrika CAD’lerine dayandırıldı. Geçen yılki LG G7 Thinq'ya büyük ölçüde benzeyen ancak birkaç küçük detay ile farkını ortaya koyan LG G8, daha ince ve aynı zamanda yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna sahip.

G7 Thinq gibi önde de çift selfie kamerasına yer veren modelin çentiği aynı ölçüde tutulmuş. Telefonun arka tarafında ise çift kameranın hemen altında fiziksel parmak izi kilidi yer alıyorken alt kısma LG logosu yerleştirilmiş. Parlak bir kasaya sahip olarak modaya ayak uydurmayı ihmal etmeyen G8'in alt kısmında USB-C portu ve 3.5mm kulaklık jakı bulunuyor.

LG G8'in Ekranı Hoparlöre Dönüşebilecek

Qualcomm Snapdragon 855 yonga setiyle geleceği söylenen G8'in dünyada bir ilki gerçekleştireceği de söyleniyor. 6.1 inç QHD+ ekrana sahip olan cihazda yer alacak "Sound on Display" özelliği sayesinde ekranı hoparlöre dönüştürmek için titreşim kullanılacak. LG G8'in ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor olsa da önümüzdeki ay düzenlenecek olan MWC19 fuarında tanıtımının yapılması oldukça büyük bir ihtimal gibi duruyor.