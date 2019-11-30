LG G8 ThinQ, Android 10 Güncellemesi Almaya Başladı

LG, Güney Kore’de G8 ThinQ modeli için Android 10 beta programını geçtiğimiz ay duyurmuştu. Şirketin şimdi de, G8 ThinQ için kararlı yapıdaki Android 10 güncellemesini ülke genelinde yayınlamaya başladığı belirlendi.

Söz konusu güncelleme G820N20c yazılım versiyonuyla geliyor. Güncelleme ile ilgili henüz detaylı bir değişim günlüğü yayınlanmadı ancak yeni yapının G8 ThinQ’e, Android 10 özelliklerinin yanı sıra Kasım 2019 güvenlik yamasını da getirdiğini biliyoruz.

Android 10 güncellemesinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Güney Kore’deki tüm G8 ThinQ cihazlarına ulaşması bekleniyor fakat güncellemenin diğer ülkelerdeki kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor.

LG bunun yanı sıra, Güney Kore’de V50 ThinQ modeli için de Android 10 beta programını duyurdu.

G8 ThinQ için kararlı yapıdaki güncelleme cihazlara ulaşmaya başlamışken, V50 ThinQ için de kararlı bir güncellemenin çok uzakta olduğunu düşünmüyoruz.