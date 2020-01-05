LG G9, Dörtlü Kamera Kurulumu ve Kulaklık Jakıyla Gelebilir

LG, bu defa Samsung Galaxy S’e karşı vereceği mücadelede daha basit bir yaklaşımı benimsiyor olabilir. Yani daha normal bir amiral gemisiyle karşımıza çıkabilir.

Ünlü sızıntı kaynakları OnLeaks ve CashKaro, LG G9’a ait olduğunu iddia ettikleri CAD tabanlı render görselleri paylaştı ve bu görseller pratik yükseltmeler etrafında dönen G8X'in biraz daha rafine bir şekilde ele alınmış hali gibi görünüyor.

Render görsellerine göre, LG G9’da iki yerine dört arka kamera göreceğiz. Ayrıca ekranın altına gömülü dahili parmak izi okuyucusuyla LG G9 da modern Android cihazlar arasına katılabilir. Telefonun ekran boyutunun da 6.7 inç’ten 6.9 inç’e yükseltildiğini görebiliriz.

Alışıldık tasarımda yapılan bir diğer yeniliğin, gözyaşı biçimindeki kamera çentiği olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun en dikkat çekici özelliği ise 3.5mm’lik kulaklık jakının kaldırılmamış olması. Samsung’un yeni Galaxy S telefonunda muhtemelen bu kulaklık jakı bulunmayacak. Bu durum, dongle’lardan ve Bluetooth kulaklıklardan nefret edenler için LG G9’u daha cazip bir seçenek haline getirebilir.

LG’nin G9’u tam olarak ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor ancak geçmiş yıllardaki tanıtımları göz önünde bulundurarak, Şubat ayındaki MWC 2020’de tanıtılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Alışıldık tasarım ve özelliklerden uzaklaşmayıp temkinli bir yaklaşımı benimseyen LG’nin bu tutumunun ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Aslında rakibi Samsung riskler alıp sıra dışı tasarımlar ve özellikler sunarken LG’nin bu yaklaşımı belki işe yarayabilir. Ancak LG’nin mobil pazarda sıkıntılı bir süreçten geçtiğini de söylemeliyiz.