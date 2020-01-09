LG G9 Tasarımı Ortaya Çıktı

LG'nin yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. LG G9'un kılıfı sızdırıldı, tasarımı ortaya çıktı. Haydi gelin LG G9'un tasarımına yakından bakalım.

LG G9 Nasıl Görüncek?

LG G9'un şeffaf kılıfı OneLeaks tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görsele göre, LG G9'un ön tarafında bir adet damla çentik yer alacak. Cihazın arkasında herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmamakta. Bu da demek oluyor ki cihaz ekrandan parmak izi okuyucu ile gelebilir. LG G9'un arka tarafında dört adet kamera sensörünün olacağı konuşulmakta.

Hemen aşağıdan LG G9'un kılıfının nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Paylaşılan görsele göre LG G9'un alt tarafında 3.5 mm'lik jack girişi ve USB Type-C bağlantı portu yer alacak. LG G9'un Mobil Dünya Kongres'inde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacağı konuşuluyor. Mobil Dünya Kongresi, 24 Şubat'ta İspanya'da başlayacak. Mobil Dünya Kongresi'nde pek çok akıllı telefon üreticisi yeni modellerini tanıtmakta.

LG G9'un tasarımı hakkında neler düşünüyorsunuz? LG G9 sizce tasarımı ile dikkatleri çekebilir mi? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!