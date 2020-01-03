LG, "Gerçek 8K" Akıllı TV'leri CES 2020'de Gösterecek

LG, CES 2020 fuarı öncesinde yeni akıllı televizyon modellerini duyurdu. 65 inç - 85 inç boyutunda 2020 LG Akıllı TV’ler, AirPlay 2 ve HomeKit entegrasyonunu destekliyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, 7 Ocak 2020’de başlayacak, 10 Ocak’ta ziyaretçilere kapılarını kapatacak. Her sene olduğu gibi fuar başlamadan önce üreticiler yeni ürünlerini basına duyuruyor. Fuarda sahne alacak önemli isimlerden LG, CES 2020 öncesinde akıllı tv modellerinin duyurusunu yaptı.

65 inçten 88 ince sekiz yeni seçenek görüyoruz. Üst seviyeye konumlandırılan 88 inç ve 77 inç Signature OLED 8K TV’lere ek olarak 75/65 Nano99, 75/65 Nano97 ve 75/65 Nano95 dahil altı NenoCell modeli duyuruldu. Bu TV’lerin tümü Tüketeici Teknolojileri Birliği tarafından belirlenen 8K Ultra HD görüntü standartlarının çok üzerinde bir performans sergiliyor. LG’nin 2020 TV’leri HDMI ve USB dijital girişlerinden doğal 8K içerik oynatabiliyor. HEVC, VP9 ve AV1 gibi codec bileşenleri destekleniyor. Saniye 60 kare hızda 8K içeriği oynatmayı destekliyor. Yeni üçüncü nesil Alpha 9 yapay zeka işlemci ile performans üst seviyede. Derin öğrenme teknolojisinden faydalanarak, 2200 serisi yapay zeka tabanlı 8K ölçekleme ile her türlü içerik için optimize edilmiş görüntü ve ses kalitesi sunuyor. AI 8K Upscaling içeriği analiz ediyor, daha düşük çözünürlüklü içeriği 8K’ya yakın mükemmelliğe getirmek için Dört Adımlı Gürültü Azaltma ve frekans tabanlı Keskinlik Artırıcı uygulayarak canlı ve doğru görüntüler sunuyor. 3. nesil Alpha 9 işlemcinin gelişmiş AI görüntü özelliği, ekrandaki yüzleri ve yazıları algılayabiliyor, cilt tonlarını daha doğal, yüz detaylarını daha belirgin, yazıları daha okunabilir hale getirmek için görüntüyü otomatik olarak optimize ediyor. Otomatik Tür Seçimi özelliği izlenen içeriği (film, spor, animasyon, standart) algılayıp en iyi görüntü kalitesini sunmak için ideal görüntü ayarlarını otomatik olarak uyguluyor.

AirPlay 2 ve HomeKit desteği ile yeni LG TV’ler iPhone, iPad veya Mac üzerinden Home uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Açma kapatma, girişleri değiştirme, Siri kontrolü, otomasyon gibi şeyler uygulamadan kolayca yapılabiliyor. LG’nin 2020 8K TV serisini önümüzdeki hafta 7 Ocak - 10 Ocak tarihleri arasında CES’te göreceğiz.