LG GX SoundBar 1299 Dolar Fiyatı İle Tanıtıldı!

LG, akıllı televizyonları için geliştirdiği yeni LG GX SoundBar'ı tanıttı. LG GX SoundBar'ın fiyatı, ilk dikkat çeken tarafı oldu. 1299 Dolar fiyat etiketine sahip LG GX SoundBar, yüksek fiyatlı olmasına rağmen, yüksek ses kalitesi ve performans sunuyor. Gelin cihaza yakından bakalım.

LG, uzun zamandır televizyon konusunda başarı ile yol alıyor. Akıllı Tv modelleri ile dikkat çeken LG, satış rakamlarında da kendisini belli ediyor. Şimdi yeni bir aksesuar ile karşımıza çıkan LG, bu sefer şaşırttı. LG'nin yeni GX OLED TV'si ile eşleşmesi beklenen LG GX SoundBar'ın fiyatı gerçekten çok yüksek.

LG GX OLED TV'nin fiyatı LG tarafından 2000 Dolar olarak belirlenmiş. Günümüzde güncel bir akıllı televizyona baktığımızda, kalitesine göre bu fiyata yaklaşıyor. Ancak televizyona ayrı olarak satın alınan bir aksesuar olan GX SoundBar'ın fiyatı televizyonun yarı fiyatından daha pahalı.

LG GX SoundBar'ın detayları!

Tabi fiyatını bir kenara bırakırsak, LG GX SoundBar, gerçek kalitede ses isteyenler için tasarlanmış. Bir masaya veya duvara monte edilebilen cihaz, Dolby Vision'ı TV'ye taşıyor. Bu yüzden bir HDMI bağlantı noktası bulunuyor. 24bit / 96kHz'de kayıpsız çalma sunan LG GX SoundBar, Hi-Res Audio onaylı ve oynatmayı optimize eden LG'nin AI Sound Pro teknolojisine sahip. Dolby Atmos ve DTS: X'i destekleyen bu model. 57 inç büyüklüğünde olacak.