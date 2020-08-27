LG, Hava Temizleyici Maskesini Tanıttı

LG PuriCare giyilebilir hava temizleme cihazı tanıtıldı. İşte LG PuriCare giyilebilir hava temizleme cihazı hakkında açıklanan bilgiler.

LG PuriCare Hava Temizleme Cihazı Tanıtıldı

PuriCare giyilebilir hava temizleme cihazı, şirketin ev hava temizleyici ürünlerinde kullanılan filtrelere benzer iki H13 HEPA filtresini kullanmakta. LG'nin hava temizlemedeki en son gelişmelerini kullanan yüksek performanslı değiştirilebilir filtreler, PuriCare Wearable'ın hem iç hem de dış mekanda taze, temiz hava sağlamasına olanak tanıyor.

Çift fanı ve solunum sensörü ile LG'nin giyilebilir hava temizleyicisi, kullanıcıların temiz, filtrelenmiş havayı almalarına izin verirken solunum sensörü, kullanıcının nefes döngüsünü ve hacmini algılar ve ikili üç hızlı fanı buna göre ayarlar. Fanlar, nefes almayı zahmetsiz hale getirmek için hava girişine yardımcı olmak için otomatik olarak hızlanmakta ve nefes verirken direnci azaltmak için yavaşlamakta.

Cihaz hijyeni korumaya yardımcı olan bir kılıf ile birlikte geliyor. Zararlı mikropları öldüren UV-LED ışıklarla donatılan türünün tek örneği kılıf, maskeyi şarj edebilmekte ve en yüksek performans için filtrelerin değiştirilmesi gerektiğinde LG ThinQ mobil uygulamasına bildirim göndermekte.

LG maskenin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini ve fiyatının ne olacağı bilgisini paylaşmadı. Ancak ürünün bu yılın dördüncü çeyreğinde belirli pazarlarda satışa sunulacağı bilgisi aktarıldı.

Sizler LG'nin hava temizleme cihazı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!