LG, Huawei Yasağı Hakkında Skandal Bir Paylaşım Yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden LG, kısa bir süre önce Huawei’nin başına gelen Google krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ancak sanıldığı gibi konu üzerinden resmi bir açıklama yapmak yerine, kendi reklamı ile cevap verdi.

Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce Huawei cep telefonları için, Google ve Android desteği çekilmişti. Bu durum Huawei akıllı telefon markasını bitirme noktasına getirdi. Tüm bu nedenlerden dolayı otoriteler, Asya'daki akıllı telefon pazarına büyük bir darbe vurulduğunu söyledi. Huawei şu anda Dünyanın en büyük 2. akıllı telefon üreticisi. Ayrıca sektörün de %20’sini elinde tutuyor.

LG’den çok tepki çekecek paylaşım

Huawei ile ilgili ortaya çıkan gelişmeler, bazı akıllı telefon üreticileri için oldukça büyük fırsatlar ortaya çıkarıyor. LG, bunun farkında olmalı ki Google ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Paylaşım, kullanıcılar tarafından tepki çekti.

Cep telefonunda Google asistana sorulan en yakın arkadaşın kim sorusuna Google tarafından ilginç bir cevap geldi "Fazla ileri gitmek istemiyorum ama sanırım sen ve ben çok iyi anlaşıyoruz." şeklinde gelen bu cevap, LG tarafından Google ile olan arkadaşlıklarına bir gönderme olarak görülüyor.

Şirketin bunu tam olarak ne maksatla yaptığı bilmese bile kullanıcılar art niyet arıyor. LG konu ile ilgili muhtemelen yakın bir zamanda açıklama yapacaktır. Sizce de LG'nin yaptığı bu davranış etik mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.