LG, iPhone 14 için LTPO OLED Panel Üretecek
LG, iPhone 14 için LTPO OLED panel üretecek şirketlerden birisi oldu. Peki yeni modellerdeki ekranlardan neler beklemelisiniz?
Apple, iPhone 14 serisinde kullanacağı LTPO OLED paneller için yeni bir üretici ile daha anlaşma imzaladı. Bu kapsamda panel tarafındaki başarısını defalarca kez kanıtlamış olan LG, iPhone 14 için LTPO OLED panel üretecek şirketlerden birisi oldu.
LG, iPhone 14 Serisinin Ekranlarını Tedarik Edecek
The Elec kaynaklı sızıntı kapsamında LG Display, iPhone 14 serisinde kullanılacak olan LTPO OLED paneller için yeni bir sipariş aldı. Aynı rapor şirketin bazı panellerde damla çentikli bir yapıya gideceğini işaret etti ki, buna yönelik sızıntılarla daha öncesinde karşılaşmıştık.
iPhone 14 Pro Max Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO
- Ekran Çözünürlüğü: 2.778 x 1.284
- Piksel Yoğunluğu: 458 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: ?
- Ekran Parlaklığı: ?
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)
- Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB
- MicroSD Kart Slotu: Yok
- Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: Var
- NFC: Var
- Kızılötesi: Yok
- Güvenlik: Face ID + Touch ID
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 4.352 mAh
- Kablolu Şarj: 00W
- Kablosuz Şarj: 00W
- Kablosuz Ters Şarj: ?
- Yazılım: iOS 16
- Ağırlık: ?
- Kalınlık: ?
iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.
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