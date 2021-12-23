Apple, iPhone 14 serisinde kullanacağı LTPO OLED paneller için yeni bir üretici ile daha anlaşma imzaladı. Bu kapsamda panel tarafındaki başarısını defalarca kez kanıtlamış olan LG, iPhone 14 için LTPO OLED panel üretecek şirketlerden birisi oldu.

LG, iPhone 14 Serisinin Ekranlarını Tedarik Edecek

The Elec kaynaklı sızıntı kapsamında LG Display, iPhone 14 serisinde kullanılacak olan LTPO OLED paneller için yeni bir sipariş aldı. Aynı rapor şirketin bazı panellerde damla çentikli bir yapıya gideceğini işaret etti ki, buna yönelik sızıntılarla daha öncesinde karşılaşmıştık.

iPhone 14 Pro Max Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO

LTPO Ekran Çözünürlüğü: 2.778 x 1.284

2.778 x 1.284 Piksel Yoğunluğu: 458 ppi

458 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: ?

? Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic İşlemci Çekirdekleri: ? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek)

? (6 Çekirdek / 8 Çekirdek) Üretim Teknolojisi: ? (3nm / 4nm / 5nm)

? (3nm / 4nm / 5nm) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB MicroSD Kart Slotu: Yok

Yok Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 12 MP

48 MP + 12 MP + 12 MP Video Kaydı: 8K / 4K / 1080p

8K / 4K / 1080p Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hücresel: 5G / 4G

5G / 4G Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E Bluetooth: Var

Var NFC: Var

Var Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Face ID + Touch ID

Face ID + Touch ID Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 4.352 mAh

4.352 mAh Kablolu Şarj: 00W

00W Kablosuz Şarj: 00W

00W Kablosuz Ters Şarj: ?

? Yazılım: iOS 16

iOS 16 Ağırlık: ?

? Kalınlık: ?

iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinden oluşan yeni serinin Eylül 2022 tarihinde tanıtılması ve takip eden hafta içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin ülkemizdeki çıkış tarihi ise Kasım 2022 ya da Aralık 2022 olacaktır.