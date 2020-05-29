LG, İstismar İçerikli Reklam Nedeniyle Özür Üstüne Özür Diliyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olarak kabul edilen LG, istismar içerikli reklam videosu nedeniyle özür diledi. Firma bugüne kadar hiç böyle zor duruma düşmemişti.

Büyük markaların yaptığı reklamlar genelikte daha fazla kişiye ulaşıyor. Durum böyle olunca onların çok daha fazla izlediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar bu durum oldukça olumlu gibi görünse bile, LG vakası, bunun hiç böyle olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde, kadın istismarı olarak değerlendirilebilecek bir reklam yayınlandı. Reklamın içeriği yanlış anlaşılmaya çok müsaitti.

LG istismar içerikli reklam pahalıya patladı

Teknoloji devi LG normalde akıllı televizyonları ve geliştirdiği elektronik aletleri ile gündeme gelirdi. Firma ilk defa çekilen bir video nedeniyle istismar konuları ile gündeme geldi. LG Electronics’in standartlarına ve politikasına uymayan bu reklam çok ağır tepki almıştı.

Dilerseniz hatırlamak adına, reklamı kısaca özet geçelim. Yaşlı bir adam; genç bir kadının merdivenleri çıkarkenki fotoğrafını çeker. Tam o anda geriye dönen genç kadın, bu adamın kendisinin fotoğrafını çektiğini zanneder ve telefonunu elinden alır. Ancak telefona baktığında, kendi fotoğraflarını değil de onun selfie fotoğraflarını görür ve uzaklaşır.

Reklamda asıl vurgulanmak istenen firmanın yeni çıkardığı akıllı telefonu V60 ThinQ 5G cihazının çift ekran özelliğiydi. LG Polonya hesabı da yine şirketin merkezinin yaptığı gibi özür diledi. LG şimdilik karizmayı yeniden toparlama derdinde. Sizce firmanın yaptığı bu reklam özür gerektiriyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.