LG'den Yapay Zekalı Giriş Seviyesinde Telefon: K12 Plus

Geçtiğimiz gün Brezilya'da düzenlenen lansman kapsamında giriş seviyesindeki yeni K12 Plus'ı tanıtan LG, kullanıcılara güzel bir alternatif sunuyor. İşte LG K12+ hakkında tüm detaylar:

LG K12 Plus Özellikleri

5.7 inç ve 720x1440 çözünürlüğünde HD+ ekran sunan K12+, Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama seçeneğine sahip olan cihazda çentiğin olmaması da dikkat çekiyor.

Arka ve ön tarafta tek kamera kurulumuna yer veren K12 Plus'ın arkasında 16MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ayrıca 8MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunduran cihaz 3000 mAh batarya kapasitesine sahip.

LG K12 Plus'ın Fiyatı

Ayrıca yapay zekalı kamera özellikleriyle de dikkat çeken LG K12 Plus, DTS: X 3D Surround ses desteği de sunuyor. Fas mavisi, platin grisi ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın fiyatı ise 308 dolar olarak belirlenmiş.