LG K31 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

LG yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. LG K31, şirket tarafından ABD'de giriş seviyesi bir telefon olarak piyasaya sürüldü. İşte LG K31 özellikleri ve fiyatı.

LG K31 Özellikleri

5.7 inç HD+ çözünürlük sunan LG K31 gücünü 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemciden alıyor. Akıllı telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihaz 3.000 mAh bataryadan beslenmekte. Bu batarya Mikro USB bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Açıklanan bilgiye telefon 11 saate kadar konuşma süresi sağlıyor.

LG K31'in arka tarafında 13 megapiksel + 5 megapiksel olmak üzere iki adet kamera sensörü yer almakta. Ön kısımda ise 5 MP çözünürlüğünde kamera sensörü bulunmakta. Hemen aşağıdan cihazın tasarımına bakabilirsiniz.

LG K31 Fiyatı

LG K31'in fiyatının 149.99 dolar olduğu açıklandı. 149.99 dolar şu anki kur ile 1.088 TL'ye tekabül ediyor. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.