LG K41s "Bütçe Dostu" Fiyatlarla Türkiye'de Satışa Sunulacak

Apple iPhone 12 ekranını üretecek şirketler arasında olan LG, 2020 K serisinde yer alan K41s akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunuyor. Dörtlü arka kamerası ve gelişmiş multimedya özellikler ile öne çıkan LG K41s’in Türkiye çıkış tarihi resmi olarak duyuruldu.

LG K41s Fiyatı ve Çıkış Tarihi

LG Electronics (LG), Şubat ayında tanıttığı 2020 K Serisi telefonları (LG K61, LG K51S, LG K41S) Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Üstün performansı, gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile amiral gemisi telefonlara rakip olan LG K41s, Temmuz ayı itibarıyla operatör mağazalarında tüketicilerle buluşuyor. Birçok yeni özelliği bulunan K41s, birinci sınıf kullanıcı deneyimini bütçe dostu fiyatlarla sunacak.

LG K41s Özellikleri

Yüksek çözünürlüklü ana kamera, geniş açılı lens, derinlik sensörü ve K serisinde ilk olan makro kamera olmak üzere dört arka kamerası bulunan LG K41s, 6.5 inç 20:9 HD + FullVision ekrana sahip. Diğer 2020 K serisi telefonlar gibi K41s de, etkileyici görüntüleme deneyimini geliştirmek için serinin önceki telefonlarından daha ince çerçeveye sahip ve sinematik orantılı ekran olarak tasarlanmış. LG K41s, gerçekçi 7.1 kanal deneyimi için 4.000mAh pili, DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi ve dayanıklılık için MIL-STD-810G Amerikan Askeri Dayanıklılık Sertifikası ile akıllı telefon deneyimini üstün multimedya özellikli telefona taşımak isteyen tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunuyor.

LG K41s Teknik Özellikleri