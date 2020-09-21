LG K42 Tanıtıldı: LG K42 Özellikleri Nasıl?

LG, Dominik Cumhuriyeti'nde LG K42 adlı yeni bir akıllı telefonunu sessizce tanıttı. LG K42 özellikleri resmi olarak açıklandı. İşte LG K42 özellikleri.

LG K42 Özellikleri

6.6 inç HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olan LG K42, 182 gram ağırlığında. LG K42, Helio P22 yonga setinden güç almakta. Bu yonga setine 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı eşlik etmekte.

LG K42'nin arka tarafında LED flaş destekli dört kamera sensörü bulunmakta. Bunlar: 13 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel süper geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro. Ön tarafta ise 8 megapiksel kamera sensörü yer almakta.

4.000 mAh bataryadan beslenen LG K42'nin yan tarafında bir parmak izi sensörü bulunmakta. Cihaz Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3,5 mm ses girişi gibi olağan bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor.

Akıllı telefonun fiyatı açıklanmadı.

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