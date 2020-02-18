LG K61, LG K51S ve LG K41S Özellikleri ve Çıkış Tarihi

LG, K serisi orta sınıf akıllı telefon modellerini duyurdu. LG K61, LG K51S ve LG K41S isimlerini taşıyan Android telefonların özellikleri ve çıkış tarihi haberimizde.

LG, sürpriz bir şekilde üç akıllı telefon modeli tanıttı. LG K serisinin yeni üyeleri 6.5 inç ekran, farklı tasarım, dörtlü arka kamera ve 4000 mAh batarya ile geliyor.

LG K61 Özellikleri

Tepe model LG K61, LG Q70 gibi delikli ekrana sahip. 6.5 inç, 19.5:9 formatındaki ekran FHD+ çözünürlüğe kadar çıkabiliyor. Sol üst köşedeki delik 16 megapiksel selfie kamerasını taşıyor. Arkada yatay olarak hizalanmış dört kamera (48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 5 megapiksel derinlik) karşımıza çıkıyor. Kameraların altında parmak izi okuyucu yer alıyor. Telefonda 2.3GHz hızda çalışan sekiz çekirdek işlemci (üreticisi ve modeli belirtilmedi) bulunuyor. 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama (microSD kart ile 2TB’a kadar) ile geliyor. 4000 mAh bataryadan güç alan telefon Google Asistan için özel bir tuş bulunuyor. Kulaklık girişi de mevcut. Titanyum, beyaz ve mavi renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

LG K51S Özellikleri

LG K51S de 6.5 inç delikli ekrana sahip ancak ekran çözünürlüğü biraz düşük (HD+). Ekran 20:9 formatında, dolayısıyla K61’den daha dar bir ekrana bakıyorsunuz. Telefonda 2.3GHz hıza ulaşan sekiz çekirdek işlemci bulunuyor. 3GB RAM, 64GB depolama (microSD kart ile 2TB’a kadar artırılabiliyor) ile gelen telefonun önünde 13 megapiksel selfie kamerası bulunurken; arkada 32MP ana kamera, 5MP süper geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. K61 gibi Google Asistan tuşu, USB-C portu, kulaklık girişi, DTS:X 3D Surround Ses, Bluetooth 5.0 mevcut. K51S de 4000 mAh bataryadan güç alıyor. Titanyum, pembe (kırmızı), mavi, telefonun renk seçenekleri arasında.

LG K41S Özellikleri

LG K41S, su damlası çentikli ekranına rağmen 6.5 inç boyutu, HD+ çözünürlüğü, 20:9 formatı koruyor. 2.0GHz hızda çalışan işlemciye sahip olan telefon 3GB RAM 32GB -genişletileilir- depolama ile geliyor. Selfie kamerası 8 megapiksel, arka ana kamera 13 megapiksel. Diğer kameralar K51S modeliyle aynı. Parmak izi sensörü, ayrı Google Asistan tuşu dahil diğer modellerde olan tüm donanımsal özelliklere sahip. Batarya kapasitesi 4000 mAh. Titanyum, siyah ve beyaz renkleri bulunuyor.

LG, 2020 telefonlarının fiyatını açıklamadı ancak Amerika’da yılın ikinci çeyreğinde, Avrupa ve Asya’da kilit pazarlarda yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulacağını söyledi.